Külföldre ingázó magyarok: kiderült, miért vezet be új rendszert Magyarország a határátlépésnél, a parlamentben árulta el Pintér Sándor helyettese – ezt kell tudni az arcképalapú azonosításról

Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára a parlamentben kiemelte: a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szóló törvényjavaslat célja az ingázók részére a határátlépések gyorsítása. Ismertette: ennek eszközeként a határrendészeti adatbázisban létrejön egy önálló adatállomány, amelyben az ingázók meghatározott adatait fogják kezelni.

Egyszerűsödhet a határátlépés az ingázóknak / Fotó: AFP

Az ingázókról készült arcképfelvétel alapján lehetővé válik az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni. A határ menti ingázók gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé.

A parlamenti államtitkár aláhúzta: önmagában nem gátolja meg a határátlépést az, ha az utas nem szerepel az adatbázisban, esetében az általános rendben történik meg a határátléptetés. Az arcképalapú azonosítás a nyilvántartásban szereplő személyek határátlépése során elvégzendő ellenőrzést gyorsítja fel. Az adatbázis ugyanakkor nem teremt jogcímet a magyarországi tartózkodásra vagy munkavállalásra.

Kitért arra is, hogy a nyilvántartásban szereplőket szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre jogosító okmánnyal, és teljesítik-e a határátlépés feltételeit, illetve a rendszer automatizált módon azt is ellenőrzi, hogy az ingázás megvalósul-e. Ha a rendszer problémát jelez, vagy az ingázó kéri az adatai törlését, megszűnik a jogosultság a gyorsított átlépésre – ismertette a politikus.

