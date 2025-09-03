Kim Dzsongun, aki olyat tesz, mint még soha – a vasember ezen a páncélvonaton érkezett Pekingbe

Korunk egyik jellemző epizódja, ahogy az észak-koreai vasember 20 órás zötyögés után páncélvonatán begördül Pekingbe, hogy Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping orosz és kínai elnök oldalán vegyen részt a világháborúban Japán ellen aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésén, sok más külföldi vezetővel együtt. A vonat szimbolikus és titkok övezik, ahogy utasait is, de azért van mit közölni róla. Ahogy könnyen kikövetkezhetők Kim Dzsongun szándékai is az utazással – amelynek során olyat tesz, amit még soha.
A vonat hétfőn indult el Phenjanból, és kedden érkezett a kínai fővárosba. A hivatalos fotók szerint a politikust lánya, a 12 éves Kim Dzsue kísérte el.
Az országgal 72 éve tűzszünetben álló Dél-Korea médiája – a szerződést Kim Dzsongun nagyapja, a dinasztiaalapító Kim Ir Szen írta alá – ebből annak a megerősítését olvasta ki, hogy a kommunista vezető Kim Dzsuét szánja utódjának. Amire készül, az történelmien új – miközben az őket a helyszínre szállító páncélvonat magát a családi hagyományt szimbolizálja.
A koreai vezető nagyon ritkán hagyja el kemény kézzel uralma alatt tartott országát, a világ jó részében páriaként tekintenek rá. Ez az első külföldi útja 2023-as oroszországi látogatása óta – ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, akinek Ukrajna elleni háborúját lőszerrel és katonák ezreivel segíti –, Pekingben utoljára 2019 januárjában járt.
Amit Kim Dzsongun soha nem tett még, mióta apja, Kim Dzsongil halála után, 14 éve átvette a hatalmat: multilaterális eseményen még nem vett részt, csak kétoldalú tárgyalásokon – emeli ki a dél-koreai Yonhap hírügynökség.
Amire most alkalma nyílik:
A dél-koreai titkosszolgálat, a NIS úgy véli, Kim célja
manőverezési területének kiterjesztése az észak-koreai–kínai kapcsolatok helyreállításával, és rezsimje fenntartásához biztosítani Kína gazdasági támogatását,
és egyes vélemények szerint ezzel jobb helyzetbe kíván kerülni arra az esetre is, ha folytatódnak tárgyalásai az Egyesült Államokkal – foglalta össze a hírügynökség.
Ez az, ami Észak-Korea számára az új, a kívánt változás. Ami nem változik, az a dinasztia. Ezt jelképezi a vonat és Kim Dzsue jelenléte.
Miért vállal valaki majdnem egynapos vonatutat, amikor repülni csak órákba telne? Több magyarázat is van rá, az egyik, hogy a kommunista vezetőt elképesztő biztonsági intézkedések veszik körül, és a vonat ezt segíti.
A legerősebb magyarázat azonban a családi hagyomány: pont ezt tették a felmenői is.
Kim Ir Szen a szovjetektől kapott páncélvonatokat a második világháború után, ebből lett a Tejangho flotta. A fia, a mostani vezető apja, Kim Dzsongil modernizálta ezeket a vonatokat az 1980–1990-es években, sőt újat is építtetett, és számára ez lett a közlekedés elsődleges módja, mert a repüléstől félt (állítólag attól tartott, hogy a gépét lelövik). Kim Dzsongun nem fél – lehet tudni róla, hogy olykor repült –, az ő számára tudatos döntés volt a páncélvonatok használata.
Sőt – bár nem megerősíthető, hogy ő maga nem építtetett vonatot – valószínűleg elődjei luxusjárműveit használja, persze igényei szerint átalakítva, és ezek nem alacsonyak, habár a vonatokról csak azokat az információkat és fotókat lehet ismerni, amit hivatalosan közzétesznek.
A vonat golyóálló ablakokkal, robbanásbiztos padlóval és erősen páncélozott kocsikkal rendelkezik, egy-egy utazáson 10-15 kocsit is használhatnak. Gyakran két másik „biztonsági vonat kíséri”: az egyik elöl halad, hogy ellenőrizze az útvonalat, a másik hátul nyújt támogatást.
Nagy súlya miatt lassan halad, tipikusan 50-60 kilométeresh sebességgel, az 1300 kilométeres út Pekingbe ezért tartott olyan sokáig.
A vonat belső tere állítólag fényűző: rózsaszín bőrfotelek, tárgyalótermek, irodák, műholdas kommunikáció, lapos képernyős tévék és akár műholdas telefonok is találhatók benne. Az útvonalat indulás előtt akár száz biztonsági ügynök biztosítja.
Korábbról, még Kim Dzsongil idejéből van beszámoló arról, hogy a vonaton luxusételeket szolgáltak fel, mint a homár, és fiatal hölgyek énekeltek. Két éve arról terjedt el egy videó, ahogy Kim Dzsongun Maybach limuzinját felteszik a vonatra. Bár a vonat értékére nincs hivatalos adat, talán abból lehet következtetéseket levonni, hogy Kim Dzsongun olyan járművekkel rendelkezik, mint a páncélozott Mercedes-Maybach vagy az Aurus limuzinok, amelyek ára több százezer, sőt akár több millió dollár is lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.