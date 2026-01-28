Deviza
Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
kötvénypiac
Volodimir Zelenszkij
hitelminősítés
bóvli
Ukrajna

A legbóvlibb bóvli lett a legjobb üzlet Amerikában, a végén még Zelenszkijnek is bejön?

A bóvli köznapi jelentése értéktelen selejt, meghökkentő lehet tehát a hír, hogy az Egyesült Államokban a bóvlikötvények közül is a legsilányabb fajta lett a legjobb üzlet az idén. Bóvli Európában is van, ebből is a legbóvlibb Zelenszkij elnök Ukrajnája, akkor a végén még nekik is sikerül kötvényt eladni. Záporoznak a meghökkentő pénzügyi hírek.
Pető Sándor
2026.01.28., 08:16

Ha nekünk meghökkentő is, az Egyesült Államokban már sokan tudják, sőt meg is próbálták. Az új év első heteiben nem volt jobb üzlet az adósságok piacán, mint a bóvli státuszúak, és még ezek közül is a legrosszabbak. Európában ezt olvasva biztosan szöget üt a fejünkbe egy párhuzamos elképesztő helyi hír, amelyet akár a múlt hét viccének is tekinthetünk: a világ egyik legrosszabb adósságbesorolású országának hitelfelminősítése. Ukrajnáról van szó. 

A bóvli az új gyémánt, akkor most Zelenszkij elnök készüljön Amerikába, vagy ne? F
A bóvli az új gyémánt, akkor most Zelenszkij elnök készüljön Amerikába, vagy ne? / Fotó: Spencer Platt

Volodimir Zelenszkij elnöknek azért még nem kell örülnie, a maxi bóvli gyönyörű futama annak tudható be Amerikában – írja a Bloomberg –, hogy a vállalati csődök jelenleg a befektetői félelmek listájának végén szerepelnek. 

A CCC kategóriába sorolt – tehát az Egyesült Államokban általában még forgalmazott legalacsonyabb minősítésű – adósságpapírok teljes hozam alapon 1,15 százalékkal emelkedtek az év eleje óta a csütörtöki zárásig. Ez jobb teljesítmény, mint szinte bármely más amerikai adósságtípusé, beleértve a többi bóvlikötvényt is. Az amerikai államkötvények eközben mintegy 0,2 százalékkal estek a Bloomberg indexadatai szerint.

De hát minél bóvlibb a bóvli, annál nagyobb az esélye, hogy a kötvényt nem fizetik vissza. Akkor miért veszi valaki mégis? Egyszerű: a magasabb hozam miatt, ami a kockázat ellenére is hozam, ha közben az adós nem fuccsol be. Az amerikai gazdaság pedig – ha a svéd, meg a dán alap a grönlandi konfliktus nyomán a veszélyes amerikai állampapírok eladását jelenti is be – valahogy nem akar befuccsolni. A vállalatok se.

A nagyon bóvli bóvli annyira jó, hogy egyszerűen kihagyhatatlan (Zelenszkij felkészül)

A bóvlijáték annyira működik, hogy nem is egyszerűen csak a már a piacra került bóvli papírok forognak, a bóvliba sorolt vállalatok még új kötvények kibocsátására is képesek. (Zelenszkij még mindig ne örüljön.) A piacon forgó CCC-k pedig most képesek behozni a tavalyi elmaradást, amikor „csak” 8,3 százalékot erősödtek, míg például a sokkal jobb, BB besorolású papírok 8,9-et.

Úgy gondoljuk, a felülteljesítés oka a piaci értékeltség

idézi a hírügynökség Sean Feeleyt, a Barings magas hozamú portfóliómenedzserét. „A mögöttes gazdaság erős.”

Aki maga nem szokott befektetni, ezt úgy képzelje el, hogy a megtakarítók csomagban vásárolnak, aki bátrabb, az magas hozamú, de magasabb kockázatú csomagokat. Aki magas hozamú piaci indexet szeretné követni, kénytelen beletenni a CCC-kből is, amelyek ezen a piacon az értéknek csak a 12 százalékát képviselik, a hozamfelárnak azonban már az egynegyedét. 

Ha egyáltalán nem fektetsz CCC-kbe, akkor le fogsz maradni

– magyarázza Michael Levitin, a MidOcean Partners portfóliómenedzsere. A CCC-k úgy szárnyalnak, hogy közben általában a kötvénypiacok nyugtalanok: a hozamok világszerte nőttek a múlt héten, részben a Donald Trump amerikai elnök és az európaiak közti, Grönland miatti konfliktus miatt, és mert a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae adócsökkentésre tett ígéretet, ami lenyomta a japán államkötvények árát.

Zelenszkij indul Amerikába?

Olyan rossz az ukrán állampapír is van, mint a nagyon rossz amerikai kötvények, sőt. Akkor legjobban teszi, ha kihasználja az alkalmat, és indul Amerikába kötvényt eladni, hogy betömje az ukrán költségvetést, ami leginkább tátongó lyukakból áll?

NATO Summit In Vilnius, Lithuania
Fotó: NurPhoto via AFP

Nem. A fentiekben vállalati kötvényekről volt szó. Az állami kibocsátók közül az Ukrajna adósságbesorolásának szintjére – tehát a csőd peremére – süllyedők a lehető legritkábban képesek új kötvényt kibocsátani. Ők leginkább valamilyen nemzetközi intézmény, mint az IMF segítségével szoktak túlélni.

Ugyanakkor nem kerülheti el a figyelmünket az egyesek által a hét viccének tartott fejlemény: javította Ukrajna hosszú távú devizaadósságának besorolását az S&P hitelminősítő, a korábbi SD, tehát részleges fizetésképtelenséget jelző minősítését CCC+-ra változtatva. 

A pénteki bejelentés – felminősítés – azután történt, hogy Kijev megállapodott a GDP-növekedéshez kötött hozamot kínáló korábbi kötvényei tulajdonosaival a cseréről hagyományos kötvényekre. Vagyis a közvetlen csőd veszélye – egyelőre elhárult.

Ugyanakkor bizonnyal nem kerülte el a hitelminősítők figyelmét az a zavarba ejtő friss fejlemény sem, hogy a decemberben ígért 90 milliárd euró tetejébe a felminősítés előtt az Európai Unió – a davosi feszültség levezetéséül – megígért újabb 800 milliárdot Kijevnek, amelyet megfejelt még egy 700 milliárdos ígérettel.

Akinek minden cehjét állják, az talán nem megy csődbe – jöhet a logikus következtetés. Sőt, ha minden cehjét fizetik, akkor minek vegyen kölcsön? Zelenszkij nem indul Amerikába, Európában marad.

