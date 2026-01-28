A legbóvlibb bóvli lett a legjobb üzlet Amerikában, a végén még Zelenszkijnek is bejön?

Ha nekünk meghökkentő is, az Egyesült Államokban már sokan tudják, sőt meg is próbálták. Az új év első heteiben nem volt jobb üzlet az adósságok piacán, mint a bóvli státuszúak, és még ezek közül is a legrosszabbak. Európában ezt olvasva biztosan szöget üt a fejünkbe egy párhuzamos elképesztő helyi hír, amelyet akár a múlt hét viccének is tekinthetünk: a világ egyik legrosszabb adósságbesorolású országának hitelfelminősítése. Ukrajnáról van szó.

A bóvli az új gyémánt, akkor most Zelenszkij elnök készüljön Amerikába, vagy ne? / Fotó: Spencer Platt

Volodimir Zelenszkij elnöknek azért még nem kell örülnie, a maxi bóvli gyönyörű futama annak tudható be Amerikában – írja a Bloomberg –, hogy a vállalati csődök jelenleg a befektetői félelmek listájának végén szerepelnek.

A CCC kategóriába sorolt – tehát az Egyesült Államokban általában még forgalmazott legalacsonyabb minősítésű – adósságpapírok teljes hozam alapon 1,15 százalékkal emelkedtek az év eleje óta a csütörtöki zárásig. Ez jobb teljesítmény, mint szinte bármely más amerikai adósságtípusé, beleértve a többi bóvlikötvényt is. Az amerikai államkötvények eközben mintegy 0,2 százalékkal estek a Bloomberg indexadatai szerint.

De hát minél bóvlibb a bóvli, annál nagyobb az esélye, hogy a kötvényt nem fizetik vissza. Akkor miért veszi valaki mégis? Egyszerű: a magasabb hozam miatt, ami a kockázat ellenére is hozam, ha közben az adós nem fuccsol be. Az amerikai gazdaság pedig – ha a svéd, meg a dán alap a grönlandi konfliktus nyomán a veszélyes amerikai állampapírok eladását jelenti is be – valahogy nem akar befuccsolni. A vállalatok se.

A nagyon bóvli bóvli annyira jó, hogy egyszerűen kihagyhatatlan (Zelenszkij felkészül)

A bóvlijáték annyira működik, hogy nem is egyszerűen csak a már a piacra került bóvli papírok forognak, a bóvliba sorolt vállalatok még új kötvények kibocsátására is képesek. (Zelenszkij még mindig ne örüljön.) A piacon forgó CCC-k pedig most képesek behozni a tavalyi elmaradást, amikor „csak” 8,3 százalékot erősödtek, míg például a sokkal jobb, BB besorolású papírok 8,9-et.

Úgy gondoljuk, a felülteljesítés oka a piaci értékeltség

– idézi a hírügynökség Sean Feeleyt, a Barings magas hozamú portfóliómenedzserét. „A mögöttes gazdaság erős.”