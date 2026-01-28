Elon Musk ledobja az atombombát a tőzsdére, már azt is elárulta, mikor: ami most jön, az elhomályosítja a Teslát

Elon Musk a szimbolika egyik megrögzött híveként a júniusi időpontot tartja a legalkalmasabbnak ahhoz, hogy űripari cégét, a SpaceX-et a tőzsdére vigye. Ezt egyfelől saját, június 28-i születésnapja indokolja – amely az 55. lesz ezúttal –, másfelől a bolygók kedvező együttállása is ezt az időszakot teszi a legoptimálisabbá a tőzsdék történetének méretre legnagyobb és a legnagyobb érdeklődéssel várt elsődleges részvénykibocsátására (IPO).

Elon Musk nagy tréfamester hírében áll, akár szülinapi ajándék is lehet a részvényekért befolyó (?) 50 milliárd dollár / Fotó: AFP

A Jupiter és a Vénusz bolygó ekkor kerül a legközelebb egymáshoz. Ezt a teóriát a Financial Times vetette fel, öt forrást is megkérdezve erről. Ott azért biceg a dolog, hogy ők június közepét jelölték meg, a születésnap viszont a hó végére esik, de vélhetően a marketingmegfontolások is szerepet játszottak hír megszellőztetésében. Nem szokás ugyanis ilyen alapon kitűzni egy ilyen gigantikus IPO időpontját.

Elon Musk ért az érdeklődés felcsigázásához

A cél a befektetői étvágy felcsigázása, az érdeklődés fenntartása és fokozása lehetett. A lényeg, hogy sokat beszéljenek a SpaceX tőzsdei bevezetéséről, az reklámnak is jó. Emlékezetes volt, és vizsgálat és megrovás követte, amikor pár éve egy füstös stúdióban Elon Musk arról beszélt, hogy a Tesla részvényeire 420 dolláros vételi ajánlatot tesz, ami gyanúsan hajazott az április 20-i dátumra, a kannabisz élvezőinek ikonikus ünnepnapjára.

A megvásárolt Twitter X-szé történt átnevezése is szimbolikus volt, Musk a korábbi X.com nevű startupjára emlékezett ezzel, melyet „elveszített”, amikor az beleolvadt a PayPalba.

Ami a lényeget, az IPO-t illeti, a korábban fellibbentett harmincmilliárd dollár helyett ma már ötvenmilliárdnál jár a számláló,

ami a befektetőktől megszerzendő összegre vonatkozik. Az utóbbi egy hónapban az 1500 milliárd dolláros megcélzott cégértékelés nem változott. Az eddigi legnagyobb IPO-t a Saudi Aramco bonyolította le, amely 29 milliárd dollárhoz jutott részvényeinek eladásával még 2019-ben, akkor ezzel 1700 milliárd dollárra belőve a szaúdi állami olajtársaság piaci kapitalizációját.