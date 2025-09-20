Katonai riadó: teljes készültségbe helyezték a lengyel légvédelmet, bevetették a vadászgépeket – orosz erőkre vadásznak

A lengyel hadsereg megerősítette: a hétvégén fokozott légi aktivitás indult a lengyel légtérben, miután az orosz légierő nagy hatótávolságú gépei támadásokat hajtottak végre Ukrajna területén. A lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága közleménye szerint a kialakult helyzetre reagálva azonnal aktiválták a rendelkezésre álló védelmi kapacitásokat.

Lengyel hadsereg készültségben: vadászgépeket emeltek a levegőbe / Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos tájékoztatás szerint a parancsnokság a hatályos eljárásoknak megfelelően „minden rendelkezésre álló erőt és eszközt” bevetett. A lengyel és a szövetséges légierő éles szolgálatot teljesítő vadászgépeit azonnal a levegőbe emelték, miközben a földi légvédelmi rendszereket és a radarfelderítést a legmagasabb készültségi szintre állították.

A lépések célja, hogy biztosítsák a lengyel területek biztonságát

a konfliktus által közvetlenül érintett határövezetek közelében. Az operatív parancsnokság közölte: a folyamatos légi és radaros ellenőrzés lehetővé teszi a gyors reagálást minden lehetséges fenyegetésre.

A Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága hangsúlyozta, hogy a helyzetet szoros megfigyelés alatt tartják. A bevetett egységek – a légierő, a légvédelem és a felderítő rendszerek – „teljes készültségben” várják az esetleges további fejleményeket, és szükség esetén azonnal cselekednek.

Megszólaltak végre az oroszok a MiG–31-es vadászgépek botrányáról

Magyarázatot tett közzé az orosz védelmi minisztérium az éjjel, mi történt szerintük pontosan pénteken, amikor a hírek szerint három harci gépük is illetéktelenül berepült Észtország légterébe. Az észt külügyminisztérium tájékoztatás szerint Moszkva ismét megsértette a légterüket: ezúttal három orosz MiG–31-es repült be a Finn-öböl térségében szeptember 19-én. A gépek 12 percen át tartózkodtak az ország légterében, ami a tallinni vezetés szerint példátlan súlyosságú eset.

A Pravda beszámolója szerint szeptember 20-án éjjel

az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy MiG–31-es vadászgépei nem sértették meg Észtország légterét.

Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép menetrend szerinti repülést hajtott végre Karéliából egy kalinyingrádi területi repülőtérre a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályok szigorú betartásával. Nem sértették meg más államok határait – szögezték e.