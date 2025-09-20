Megszólaltak végre az oroszok a MiG-31-es vadászgépek botrányáról: elmagyarázták, mi történt – valamiről viszont kínosan hallgatnak

Magyarázatot tett közzé az orosz védelmi minisztérium az éjjel, mi történt szerintük pontosan pénteken, amikor a hírek szerint három harcigépük is illetéktelenül berepült Észtország légterébe. Az orosz MiG-31-es vadászgépek botránya ismét megrázta Európát.

Orosz MiG-31-es vadászgépek: megmagyarázták a botrányt /Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az észt külügyminisztérium tájékoztatás szerint Moszkva ismét megsértette a légterüket: ezúttal három orosz MiG-31-es repült be a Finn-öböl térségében szeptember 19-én. A gépek 12 percen át tartózkodtak az ország légterében, ami a tallinni vezetés szerint példátlan súlyosságú eset.

A NATO azonnal reagált a légtérsértésre, és megállította az orosz gépeket. „Ez újabb példája Oroszország felelőtlen magatartásának, és egyben annak, hogy a NATO képes gyors választ adni” – fogalmazott a katonai szövetség szóvivője.

A történteknek ráadásul van egy magyar szála is: Magyarország több mint egy hónappal ezelőtt negyedik alkalommal vette át a NATO balti légtérrendészeti missziójának vezetését. A Magyar Honvédség négy JAS‑39C Gripen vadászgépe, valamint mintegy 80 fős személyzet is szolgálatot teljesít a litvániai Siauliai légibázison, ahol négy hónapon át felügyelik

Észtország,

Lettország

és Litvánia légterét.

A missziót Lengyelországtól és Romániától vették át, spanyol részvétellel.

Most viszont kikerült az asztalra az orosz magyarázat az eset kapcsán. A Pravda beszámolója szerint szeptember 20-án éjjel az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy MiG-31-es vadászgépei

nem sértették meg Észtország légterét.

Szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép menetrend szerinti repülést hajtott végre Karéliából egy kalinyingrádi területi repülőtérre a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályok szigorú betartásával. Nem sértették meg más államok határait – szögezték e.

Kifejtették, hogy repülés közben az orosz repülőgépek nem tértek el a megállapodott légi útvonaltól, a repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizei felett haladt, Vaindlo szigetétől több mint három kilométerre. Ha ez így is van, feltűnő, hogy egy másik, szintén pénteki légtérsértésre nem tért ki az orosz védelmi minisztérium.

Ez pedig a lengyelországi.

A lengyel határőrség pénteken erősítette meg, hogy két orosz vadászgép megsértette a Petrobaltic olaj- és gázkitermelő torony körüli biztonsági övezetet a Balti-tengeren. A gépek alacsonyan repültek át a létesítmény felett, közvetlenül fenyegetve annak biztonságát. Varsó szerint a történtek súlyos incidensnek számítanak, amelyet azonnal jelentettek a fegyveres erőknek és más illetékes szerveknek.