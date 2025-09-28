Deviza
orosz-ukrán háború
Maia Sandu
Moldova
Választások

Moldova választ: Kelet vagy Nyugat?

Moldova stratégiailag meghatározó helyen terül el a NATO- és EU-tag Románia, valamint Ukrajna között. A vasárnapi moldovai választások tétje, hogy az ország folytatja-e nyugati orientációját, vagy Moszkva befolyási övezete felé veszi az irányt.
D. GY.
2025.09.28., 09:56

A vasárnapi moldovai választások tétje, hogy az ország folytatja-e útját az Európai Unióhoz való csatlakozás felé, vagy ismét közeledik Oroszország befolyási övezetéhez.

moldovai választások Sandu
Maia Sandu, Moldova elnöke – a moldovai választások tétje: Kelet vagy Nyugat felé fordul az ország / Fotó: Anadolu via AFP

Maia Sandu elnök Cselekvés és Szolidaritás Pártja arra törekszik, hogy megtartsa parlamenti többségét, és olyan kormányt alakítson, amely folytatja az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat, a cél pedig az évtized végére elérni a tagságot. Az ellenzéki csoportok, amelyek többségében oroszbarát erőkből állnak, megpróbálják rávenni a szavazókat egy „kiegyensúlyozottabb megközelítésre” Moszkva és Brüsszel között. Sikereik valószínűleg akadályoznák Sandu erőfeszítéseit.

Ez a voksolás a legutóbbi egy év sorozatos, nagy tétű moldovai szavazásainak újabb állomása. Sandut újraválasztották, majd egy szűken megnyert népszavazás után, 2024 októberében az alkotmányba foglalták, hogy az ország csatlakozni szándékozik az EU-hoz. 

Mire érdemes figyelni a moldovai választások során?

  • Nem lesznek exit pollok a helyi idő szerint este 9 órakor (magyar idő szerint este 8-kor) záruló szavazás után. 
  • Amikor az eredmények elkezdenek beérkezni, a figyelem a külföldön élő, több mint egymillió moldovai szavazataira irányul majd. 
  • A diaszpóra nagy része EU-párti, és a korábbi választások kimenetelét is befolyásolta már.
  • A részvétel döntő lehet, mivel a szavazók mintegy 30 százaléka még napokkal a választás előtt is bizonytalan volt.

A Bloomberg értékelése szerint Moldova évek óta célpontja az orosz hibrid taktikáknak. A Kreml arra törekszik, hogy vele szimpatizáló vezetőket ültessen a 2,4 milliós volt szovjet tagköztársaság élére, amely 

stratégiailag meghatározó helyen terül el a NATO- és EU-tag Románia, valamint Ukrajna között. Moldova szakadár régiójában, Transznisztriában orosz csapatok állomásoznak.

Moszkva stratégiája

Moszkva többirányú stratégiát dolgozott ki, hogy számára kedvező végkimenete legyen a moldovai választásnak. A taktikák közé tartozik tüntetések szervezése és információs (dezinformációs?) kampányok indítása a közösségi médiában. Oroszország ugyanakkor többször is kijelentette, hogy nem avatkozik be külföldi választásokba.

A Nyugat-párti Dorin Recean miniszterelnök közölte, hogy a moldovai rendőrség szinte naponta újabb kísérleteket leplez le a választásokba való beavatkozásra és erőszak kirobbantására. A hatóságok tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, az ENSZ Közgyűlésén, New Yorkban mondott beszédében felszólította a világ vezetőit, hogy támogassák Moldovát Oroszország állítólagos beavatkozásával szemben.

Hogyan tovább a választások után?

Ha egyetlen párt sem szerez egyértelmű többséget, a koalíciós tárgyalások várhatóan nehezek lesznek. A fő politikai blokkok álláspontja eltér egymástól a kulcskérdésekben; egyesek oroszbarátok, mások EU-pártiak, míg néhány formáció továbbra is bizonytalan Moldova európai útját illetően.

Miután a választási eredményeket hitelesítik, 

  • Sandu elnöknek 30 napja lesz összehívni a parlamentet. 
  • Ezután kijelöl egy miniszterelnököt, akinek 101 képviselőből legalább 51 támogatását kell megszereznie. 
  • Ha 45 napon belül, legalább két próbálkozás után sem sikerül kormányt alakítani, 
  • Sandu feloszlathatja a parlamentet, és új választásokat írhat ki.

Moldova EU-csatlakozási törekvései szempontjából döntő fontosságú lenne a gyorsan megalakuló és stabil kormány. Egy elhúzódó patthelyzet vagy egy törékeny, bizonytalan koalíció késleltetheti a csatlakozási folyamatot.

7 perc
