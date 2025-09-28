Moldova választ: Kelet vagy Nyugat?

A vasárnapi moldovai választások tétje, hogy az ország folytatja-e útját az Európai Unióhoz való csatlakozás felé, vagy ismét közeledik Oroszország befolyási övezetéhez.

Maia Sandu, Moldova elnöke – a moldovai választások tétje: Kelet vagy Nyugat felé fordul az ország / Fotó: Anadolu via AFP

Maia Sandu elnök Cselekvés és Szolidaritás Pártja arra törekszik, hogy megtartsa parlamenti többségét, és olyan kormányt alakítson, amely folytatja az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat, a cél pedig az évtized végére elérni a tagságot. Az ellenzéki csoportok, amelyek többségében oroszbarát erőkből állnak, megpróbálják rávenni a szavazókat egy „kiegyensúlyozottabb megközelítésre” Moszkva és Brüsszel között. Sikereik valószínűleg akadályoznák Sandu erőfeszítéseit.

Ez a voksolás a legutóbbi egy év sorozatos, nagy tétű moldovai szavazásainak újabb állomása. Sandut újraválasztották, majd egy szűken megnyert népszavazás után, 2024 októberében az alkotmányba foglalták, hogy az ország csatlakozni szándékozik az EU-hoz.

Mire érdemes figyelni a moldovai választások során?

Nem lesznek exit pollok a helyi idő szerint este 9 órakor (magyar idő szerint este 8-kor) záruló szavazás után.

Amikor az eredmények elkezdenek beérkezni, a figyelem a külföldön élő, több mint egymillió moldovai szavazataira irányul majd.

A diaszpóra nagy része EU-párti, és a korábbi választások kimenetelét is befolyásolta már.

A részvétel döntő lehet, mivel a szavazók mintegy 30 százaléka még napokkal a választás előtt is bizonytalan volt.

A Bloomberg értékelése szerint Moldova évek óta célpontja az orosz hibrid taktikáknak. A Kreml arra törekszik, hogy vele szimpatizáló vezetőket ültessen a 2,4 milliós volt szovjet tagköztársaság élére, amely

stratégiailag meghatározó helyen terül el a NATO- és EU-tag Románia, valamint Ukrajna között. Moldova szakadár régiójában, Transznisztriában orosz csapatok állomásoznak.

Moszkva stratégiája

Moszkva többirányú stratégiát dolgozott ki, hogy számára kedvező végkimenete legyen a moldovai választásnak. A taktikák közé tartozik tüntetések szervezése és információs (dezinformációs?) kampányok indítása a közösségi médiában. Oroszország ugyanakkor többször is kijelentette, hogy nem avatkozik be külföldi választásokba.