Moldova választ: Kelet vagy Nyugat?

A vasárnapi moldovai választások tétje, hogy az ország folytatja-e útját az Európai Unióhoz való csatlakozás felé, vagy ismét közeledik Oroszország befolyási övezetéhez.
Maia Sandu elnök Cselekvés és Szolidaritás Pártja arra törekszik, hogy megtartsa parlamenti többségét, és olyan kormányt alakítson, amely folytatja az EU-csatlakozáshoz szükséges reformokat, a cél pedig az évtized végére elérni a tagságot. Az ellenzéki csoportok, amelyek többségében oroszbarát erőkből állnak, megpróbálják rávenni a szavazókat egy „kiegyensúlyozottabb megközelítésre” Moszkva és Brüsszel között. Sikereik valószínűleg akadályoznák Sandu erőfeszítéseit.
Ez a voksolás a legutóbbi egy év sorozatos, nagy tétű moldovai szavazásainak újabb állomása. Sandut újraválasztották, majd egy szűken megnyert népszavazás után, 2024 októberében az alkotmányba foglalták, hogy az ország csatlakozni szándékozik az EU-hoz.
A Bloomberg értékelése szerint Moldova évek óta célpontja az orosz hibrid taktikáknak. A Kreml arra törekszik, hogy vele szimpatizáló vezetőket ültessen a 2,4 milliós volt szovjet tagköztársaság élére, amely
stratégiailag meghatározó helyen terül el a NATO- és EU-tag Románia, valamint Ukrajna között. Moldova szakadár régiójában, Transznisztriában orosz csapatok állomásoznak.
Moszkva többirányú stratégiát dolgozott ki, hogy számára kedvező végkimenete legyen a moldovai választásnak. A taktikák közé tartozik tüntetések szervezése és információs (dezinformációs?) kampányok indítása a közösségi médiában. Oroszország ugyanakkor többször is kijelentette, hogy nem avatkozik be külföldi választásokba.
A Nyugat-párti Dorin Recean miniszterelnök közölte, hogy a moldovai rendőrség szinte naponta újabb kísérleteket leplez le a választásokba való beavatkozásra és erőszak kirobbantására. A hatóságok tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, az ENSZ Közgyűlésén, New Yorkban mondott beszédében felszólította a világ vezetőit, hogy támogassák Moldovát Oroszország állítólagos beavatkozásával szemben.
Ha egyetlen párt sem szerez egyértelmű többséget, a koalíciós tárgyalások várhatóan nehezek lesznek. A fő politikai blokkok álláspontja eltér egymástól a kulcskérdésekben; egyesek oroszbarátok, mások EU-pártiak, míg néhány formáció továbbra is bizonytalan Moldova európai útját illetően.
Miután a választási eredményeket hitelesítik,
Moldova EU-csatlakozási törekvései szempontjából döntő fontosságú lenne a gyorsan megalakuló és stabil kormány. Egy elhúzódó patthelyzet vagy egy törékeny, bizonytalan koalíció késleltetheti a csatlakozási folyamatot.
