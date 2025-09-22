Trump akasztja a hóhért: brutális támadás készül Washingtonban a Putyint szankcionáló bíróság ellen, amelyet Magyarország is elhagyott.

Az Egyesült Államok a héten bejelentheti, hogy az egész Nemzetközi Büntetőbíróságot szankciókkal sújtja – erősítették meg több diplomáciai forrás is. Ez minden eddiginél keményebb lépés lenne Washington részéről, miután a bíróság vizsgálatot indított feltételezett izraeli háborús bűnök miatt.

Az Egyesült Államok már ezen a héten teljes körű szankciókat vethet ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra / Fotó: NurPhoto via AFP

Csőre töltött szankciók a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen

Eddig amerikai szankciók csak az ICC bíráit és ügyészeit érintették, de a teljes intézmény célba vétele új szintet jelentene. Az úgynevezett „entitásszankciók” kihatnának a bíróság hétköznapi működésére is: a bankszámlákhoz való hozzáféréstől kezdve a bérek kifizetésén és az irodai szoftverek beszerzésén át a teljes adminisztráció ellehetetlenülhet.

A hágai testület belső vészforgatókönyvekkel készül:

a dolgozók a hónap elején előre megkapták a 2025-ös év teljes fizetését;

és alternatív pénzügyi szolgáltatókat keresnek.

A konfliktus közvetlen kiváltó oka, hogy a bíróság vádemelést kezdeményezett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett cselekmények miatt. Washington ugyanakkor nem ismeri el a bíróság joghatóságát, és „nemzetbiztonsági fenyegetésnek” nevezte az ICC-t. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Bloombergnek kijelentette:

a bíróság jogi fegyverként működik az Egyesült Államok és Izrael ellen.

A lépés várhatóan heves visszhangot vált ki a nemzetközi közösségben. Három diplomáciai forrás szerint több tagállam a héten, a New York-i ENSZ-közgyűlésen próbálhat fellépni az amerikai nyomásgyakorlás ellen. Ugyanakkor többen úgy látják: Washington elszánta magát, és legfeljebb az időzítés kérdése maradt nyitott.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2002 óta működik, mandátuma a népirtás, a háborús és emberiesség elleni bűnök kivizsgálása. Izrael és az Egyesült Államok sosem csatlakozott a bírósághoz, miközben a testület elismeri Palesztina tagságát, és ennek alapján joghatóságát a palesztin területeken történt események felett. Washington és Jeruzsálem ezt kategorikusan elutasítja.