Felhívást tett közzé a Magyar Posta a nyugdíjasoknak: csak így lehet átvenni az élelmiszer-utalványokat

Több mint 2,3 millió nyugdíjas kap 30 ezer forintnyi élelmiszer-utalványt.
2025.09.01, 10:30
Frissítve: 2025.09.01, 12:34

Mától kézbesíti a nyugdíjasok élelmiszer-utalványait a posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást – áll a posta közleményében.

nyugdíjasok
Már viszi a posta az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak / Fotó: Shutterstock

A Magyar Posta 2025. szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti, illetve kísérli meg kézbesíteni az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában.

Az értesítővel a megjelölt letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a küldeményt a címzett, vagy akár a meghatalmazottja is átveheti.

Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Rárepültek a multik a nyugdíjasokra – akciókkal várják őket

A Lidl saját kuponnal fejeli meg az utalványt. Az akció szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég. Hasonlót lépett az Aldi is: 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban azt mondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult, bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

 

