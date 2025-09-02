Hozzányúltak az Otthon Start program szabályaihoz – kijöttek a részetek, lazítás és szigorítás a rendeletben

A Magyar Nemzeti Bank elnöke hozzányúlt a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló és az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó keretrendszerhez a prudens és hatékony lakossági hitelezés érdekében – áll a Magyar Közlönyben.

Otthon Start program: módosultak a szabályok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezentúl az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthitelnél és pénzügyi lízingnél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90 százalékát, amennyiben a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek

nem rendelkeztek lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal, vagy

kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

Emellett az MNB az elmúlt évek erős nominális béremelkedése okán az utoljára 2023. júliusban módosított, a magasabb, legfeljebb 60 százalékos jövedelemarányos eladósodottságot lehetővé tevő 600 ezer forintos jövedelmi küszöböt 800 ezer forintra és az adósságfék-előírások alkalmazása alól mentesítő, kis összegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli, valamint a bankok által javasolt egyéb technikai módosításokat is átvezeti 2026. január 1-jétől.

Fix 3 százalékos hitel: a bankok között már most óriási a verseny

„Amire számítottunk: megindult a verseny a bankok közt” – írta már a program indulásáról a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós, aki arra utalt a közösségi oldalán, amit a Világgazdaság is megírt: nem kellett sokat várni arra, hogy meginduljon a bankok rohama az ügyfelekért. Először a Gránit és a CIB Bank, majd az MBH jelentett be akciós feltételeket.

A Gránit Banknál kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel. A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges. A CIB Banknál 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják.

Miről szól a támogatás?

A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű, alapesetben 10 százalék önerővel elérhető állami lakáshitel egyedülálló lehetőség, amely a tulajdonosi állapotból indul ki, korhatárkorlát nincs. A felvehető maximális hitelösszeg 50 millió forint. A babaváró hitellel vagy a CSOK-kal ellentétben nem feltétel a házasság vagy a gyermek megléte, de mivel a hitelprogram kombinálható az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal, ezért a fiatal elsőlakás-vásárlók mellett a gyermekvállalásban gondolkodók és a családok is jól járnak vele. A programban részt vehet minden 18 év feletti, jövedelemmel rendelkező személy, aki az elmúlt tíz évben nem vagy csak 15 millió forint érték alatti ingatlannal, vagy legfeljebb 50 százalék alatti tulajdonhányaddal rendelkezett, akár öröklés útján, emellett fel tud mutatni legalább kétéves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes.