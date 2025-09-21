Először szólalt meg a Honvédelmi Minisztérium az orosz MiG–31-esek behatolásáról: megkérdeztük, bevetették-e a kecskeméti Gripeneket – itt a válasz

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az észt külügyminisztérium tájékoztatás szerint Moszkva ismét megsértette a légterüket: ezúttal három orosz MiG–31-es repült be a Finn-öböl térségében szeptember 19-én. A gépek 12 percen át tartózkodtak az ország légterében, ami a tallinni vezetés szerint példátlan súlyosságú eset.

A magyar Gripenek ezúttal nem kerültek szembe az orosz MiG–31-esekkel / Fotó: Lakatos Péter

A NATO azonnal reagált a légtérsértésre, és megállította az orosz gépeket. „Ez újabb példája Oroszország felelőtlen magatartásának, és egyben annak, hogy a NATO képes gyors választ adni” – fogalmazott a katonai szövetség szóvivője.

Reagált lapunknak a Honvédelmi Minisztérium

A történteknek magyar szála is van, ugyanis Magyarország több mint egy hónappal ezelőtt negyedik alkalommal vette át a NATO balti légtérrendészeti missziójának vezetését. A Magyar Honvédség négy JAS‑39C Gripen vadászgépe, valamint mintegy 80 fős személyzet is szolgálatot teljesít a litvániai Siauliai légibázison, ahol négy hónapon át felügyelik Észtország, Lettország és Litvánia légterét.

Az eset kapcsán lapunk megkereste a Honvédelmi Minisztériumot is, hogy szükség volt-e a mostani riasztás során magyar részvételre, illetve hogy a Balti misszió során eddig hány éles riasztáson vettek részt a honvédségi vadászgépek.

A Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy az ilyen jellegű riasztásokra és beavatkozásokra vonatkozó eljárási részletek műveleti biztonsági okokból nem nyilvánosak, ezért ezekről nem áll módjuk bővebb információt adni.

„Magyarország a szövetségesekkel együttműködésben készen áll arra, hogy a meghatározott légtérrendészeti feladatokat ellássa, hozzájárulva a Baltikum biztonságához és a NATO egységes elrettentő és védelmi képességéhez” – áll a tárca válaszában.

Orosz MiG–31-es vadászgépek: megmagyarázták a botrányt

Szombaton az orosz védelmi minisztérium is megszólalt az ügyben, kijelentették, hogy MiG–31-es vadászgépeik nem sértették meg Észtország légterét.

„Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép menetrend szerinti repülést hajtott végre Karéliából egy kalinyingrádi területi repülőtérre a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályok szigorú betartásával. Nem sértették meg más államok határait” – szögezték le, hozzátéve, hogy az orosz repülőgépek nem tértek el a megállapodott légi útvonaltól, a repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizei felett haladt, Vaindlo szigetétől több mint három kilométerre.