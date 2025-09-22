Kezdődik: összeül a magyar parlament, azonnal fontos döntéseket hoznak – a legnagyobb kérdés Orbán Viktor beszéde

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.
A képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.
Titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is.
Az ombudsman személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, a jelöltet az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választják meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét jelölte az alapvető jogok biztosának. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettest az alapvető jogok biztosának javaslatára választja meg az Országgyűlés kétharmados többséggel, hat évre.
A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz róluk. Ezek közül hét esetben Bedő Dávidnak, a Momentum frakcióvezetőjének mentelmi jogát kezdeményezték felfüggeszteni, de több frakciótársának is napirenden szerepel a mentelmi ügye. Lőcsei Lajos mentelmi jogának öt esetben kezdeményezték a felfüggesztését, Tompos Mártonnak három, Tóth Endrének kettő, Gelencsér Ferencnek és Sebők Évának pedig egy-egy ügyben. Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét.
A őszi ülésszak első napján megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, továbbá kérdéseket is feltehetnek a képviselők.
A parlamenti ülésszak hagyományosan miniszterelnöki expozéval kezdődik, ám ez most egyelőre nem látszik a mai programban. Ugyanakkor a korábbi tapasztalat az, hogy Orbán Viktor kiáll az Országgyűlés elé és számot ad az elvégzett munkáról, illetve a Magyarország előtt álló feladatokról.
Naggyá tesszük Magyarországot – erről beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.
A nagygyűlést több mint 11 ezer ember jelenlétében tartották, az egész napos rendezvényt Orbán Viktor előadása zárta, aki ezúttal a Fidesz elnökeként is beszélt. Előtte felszólalt Lázár János is, aki ígéretet tett rá, hogy mindent meg fognak építeni, minden félbehagyott beruházást vagy akár csak tervrajzon létező projektet.
