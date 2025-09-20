Orbán Viktor bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén: a jövő héten fontos vasútvonalat avatnak, Kelet-Magyarországon gyárátadási dömping jön

Naggyá tesszük Magyarországot – erről beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A nagygyűlést több mint 11 ezer ember jelenlétében tartották, az egész napos rendezvényt Orbán Viktor előadás zárta le. Előtte felszólal Lázár János is, aki ígéretet tett rá, hogy mindent meg fognak építeni, minden félbehagyott beruházást vagy akár csak tervrajzon létező projektet".

Erről részletesebben ebben a cikkben számoltunk be.

Lázár János végső ígéret tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak

Az építési és közlekedési miniszter a Papp László Arénában mintegy tízezer résztvevő előtt szólalt fel. A Digitális Polgári Körök nagygyűlése arra is lehetőséget teremtett, hogy Lázár János elmondja, minden beruházást meg fognak csinálni.

Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor bejelentéseket tett a nagygyűlésen

Orbán Viktor első bejelentése az volt, hogy október 23-án újra Békementet szerveznek.

A miniszterelnök beszéde 2 óra 47 perctől tekinthető meg az alábbi felvételen.