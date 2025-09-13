"Totál idegbe"' jön Magyar Péter, a Tisza-adóról hamarosan mindent tudni fog milliónyi adózó

Ha már Magyar Péter Tisza Pártja hallgat saját kiszivárgott adótervezetéről, a kormánypárt kiszámolta az adózók számára a hatásokat, és a részleteket október elsejéig el is juttatja a háztartásokhoz – ezt a Fidesz frakcióvezetője mondta.

Tisza-adó: Kocsis Máté szerint Magyar Péter ettől most ideges lesz / Fotó: Vasvári Tamás

Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Párt adóemelési terveit, erre Magyar Péter hisztérikus kríziskommunikációba kezdett, de az adózóknak joga van a tisztánlátásra, ezért a Fidesz négymillió szórólapot juttat el a magyar háztartásokhoz a többkulcsos Tisza-adó hatásait részletezve – közölte a Magyar Nemzet írása szerint Kocsis Máté.

A kilátásba helyezett többkulcsos adó hatásait úgy számolták ki, hogy megnézték, a különböző foglalkozásokban milyen kereseteket mutatott ki a Központ Statisztikai Hivatal 2024-re, a 2025-re és 2026-ra előrejelzett bruttó béremelkedés pedig ismert. Ebből már kiszámolható, mekkora lesz a nettó kereset a jelenlegi adószabályok, illetve a Tisza-adó alapján.

A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni

– írta Kocsis Máté.