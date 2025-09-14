A Tisza a magyaroktól szedné be a pénzt, amit Ukrajnára költene – elemzés

A Tisza Párt Ursula von der Leyen és Manfred Weber uniós vezetők elvárásainak teljesítésére készül, akik folyamatosan további pénzügyi és katonai támogatást követelnek Ukrajnának – írja az Ellenpont.

Fotó: AFP

A lap szerint az ellenzéki párt képviselői az Európai Parlamentben aktívan támogatják Ukrajna uniós tagságát, valamint az uniós szankciókat Oroszország ellen. Ez a politikai irányvonal indokolja a magyar adófizetők megnövelt terheit, amelyekből az uniós támogatásokat Ukrajnának kívánják biztosítani.

A tervezett intézkedések között szerepelhet a személyi jövedelemadó progresszív többkulcsos emelése, a társasági adó jelentős növelése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj eltörlése, valamint az áfacsökkentés elvetése. Emellett a Tisza Párt energiapolitikája az orosz energiahordozókról való leválást célozhatja, amely a benzinár és gázolajár emelkedéséhez vezetne.

A portál emlékeztet: a párt politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak, így a Tisza kénytelen lesz kiszolgálni Von der Leyenék akaratát.

Ursula von der Leyent főleg Ukrajna érdekli

Ursula von der Leyen évértékelő beszédének nyelvtani elemzése megerősíti: rákerült a pecsét az Európai Unió hatalmas politikai fordulatára, amelyet az elnök második ciklusa hozott el. Már nem a bolygó megmentése vagy a versenyképesség helyreállítása áll a középpontban, hanem egészen más, elképesztő nyomulással szorítva a háttérbe minden egyebet.

Von der Leyen ugyanis hangsúlyozza, hogy Ukrajna szabadsága Európa szabadsága, és több pénzt kell biztosítani a katonai és pénzügyi támogatáshoz, valamint Ukrajna uniós tagságának elősegítéséhez.