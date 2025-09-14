A Tisza a magyaroktól szedné be a pénzt, amit Ukrajnára költene – elemzés

A Tisza Párt Ursula von der Leyen és Manfred Weber uniós vezetők elvárásainak teljesítésére készül, akik folyamatosan további pénzügyi és katonai támogatást követelnek Ukrajnának – írja az Ellenpont.
A lap szerint az ellenzéki párt képviselői az Európai Parlamentben aktívan támogatják Ukrajna uniós tagságát, valamint az uniós szankciókat Oroszország ellen. Ez a politikai irányvonal indokolja a magyar adófizetők megnövelt terheit, amelyekből az uniós támogatásokat Ukrajnának kívánják biztosítani.
A tervezett intézkedések között szerepelhet a személyi jövedelemadó progresszív többkulcsos emelése, a társasági adó jelentős növelése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj eltörlése, valamint az áfacsökkentés elvetése. Emellett a Tisza Párt energiapolitikája az orosz energiahordozókról való leválást célozhatja, amely a benzinár és gázolajár emelkedéséhez vezetne.
A portál emlékeztet: a párt politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak, így a Tisza kénytelen lesz kiszolgálni Von der Leyenék akaratát.
Ursula von der Leyen évértékelő beszédének nyelvtani elemzése megerősíti: rákerült a pecsét az Európai Unió hatalmas politikai fordulatára, amelyet az elnök második ciklusa hozott el. Már nem a bolygó megmentése vagy a versenyképesség helyreállítása áll a középpontban, hanem egészen más, elképesztő nyomulással szorítva a háttérbe minden egyebet.
Von der Leyen ugyanis hangsúlyozza, hogy Ukrajna szabadsága Európa szabadsága, és több pénzt kell biztosítani a katonai és pénzügyi támogatáshoz, valamint Ukrajna uniós tagságának elősegítéséhez.
Az EU alig haladt előre Mario Draghi reformcsomagjának megvalósításában, amelynek célja Európa versenyképességének növelése Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Egy évvel a javaslatok bemutatása után az intézkedések tizede valósult meg. A nagyobb reformok a tagállamok ellenállásán akadtak el, Ursula von der Leyen nem vitte át erős kézzel az uniós érdekeket.
