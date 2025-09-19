Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
háború
orosz
ukrajna
Zelenszkij
ellentámadás
fogoly

Zelenszkij bejelentette: Ukrajna ellentámadást indított, máris száz orosz katonát ejtettek foglyul – "Szép volt, fiúk!"

Az ukrán elnök szerint Ukrajna jelentősen feltöltötte cserealapját – már közel száz orosz fogoly van, és „még több is lesz”. Putyin eközben arról számolt be, hogy több, mint 700 ezer orosz katona teljesít szolgálatot Ukrajna területén.
VG
2025.09.19., 04:52
Fotó: Le Pointe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint "ezekben a hetekben” Ukrajna hadserege sikeres ellentámadást hajt végre Donyeckben — közölte az Ukrajinszkaja Pravda.

Zelenszkij, interjú, háború, offenzíva, katona,Ukrajna, ukrán-orosz háború
Zelenszkij ellentámadást indított az orosz offenzívákra, miközben Putyin százezreket irányít Ukrajna területén / Fotó: Le Pointe

Zelenszkij videóban jelentette be:

Ezekben a hetekben jelenleg egyik ellentámadásunkat hajtjuk végre. A fiúk remekül teljesítenek. A donyecki irányban, Pokrovszk és Dobropillja környékén. Kemény harcok folynak, de sikerült jelentős veszteségeket okozni az oroszoknak. Szép volt fiúk!

— mondta az ukrán elnök. 

Hozzátette azt is, hogy szerinte a védelmi erők sikeresen megakadályozzák, hogy a megszállók a donyecki vonalon végrehajtsák az általuk régóta áhított és alaposan eltervezett teljes körű támadó műveletet.

Ukrajna már többször is visszavágott

Volodimir Zelenszkij kiemelte azt is, hogy a válaszcsapások kezdete óta az ukrán csapatok már 160 négyzetkilométernyi ukrán területet, hét települést, további 170 négyzetkilométert és kilenc települést 

tisztítottak meg a megszállóktól.

Emellett, szerinte, Ukrajna jelentősen feltöltötte cserealapját – már közel száz orosz fogoly van, és „még több is lesz”.

Az államfő hozzátette, hogy csak Pokrovszk környékén az oroszok veszteségei az elmúlt hetekben meghaladták a 2500 főt, közülük több mint 1300-at megöltek.

Többszörös túlerővel küzdenek 

Vlagyimir Putyin az orosz Állami Duma előtt mondta ki, hogy az orosz hadsereg az ukrán háborús övezetben több, mint 700 ezer orosz katona teljesít szolgálatot, legyen az tiszt vagy akár alacsonyabb állománykategóriájú katona. Egészen pontosan azt mondta, hogy több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében. 

Az ukrán védelmi tárca korábban a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a hadsereget ellátó objektumát, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 106 repülőgép típusú drónt.

Valerij Gerszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, aki szerdán katonákat tüntetett ki, az orosz hírügynökségek késő esti jelentése szerint azt mondta, hogy az orosz hadsereg  háborús övezetben gyakorlatilag minden irányban támad.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12010 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
monetáris politika

Politikai patthelyzet Varsóban: mit hoz Nawrocki elnöksége a gazdaságnak?

A köztársasági elnök és a kormány közötti erősödő konfliktus tartós intézményi blokádot hozhat.
5 perc
Európa

Kivonulhat Európából a világ egyi legnagyobb olajcége: leadta a figyelmeztetést a vezérigazgató

Az olajóriás csupán az Oroszország által kisajátított vagyonát szeretné visszakapni.
6 perc
forint árfolyam

Kipukkadt a lengyel lufi: a magyar fizetések gyorsabban nőnek – de valami mindenkit idegesít

A múlt heti drónincidens aligha használt a fogyasztói bizalomnak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu