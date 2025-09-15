Deviza
Dmitrij Peszkov
nyugati fegyverek
orosz-ukrán háború
Moszkva
NATO

Moszkva kimondta, amitől mindenki tartott: a NATO háborúban áll Oroszországgal

A Kreml szerint a NATO már gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője szerint a katonai szövetség közvetlen és közvetett támogatása miatt nincs szükség újabb bizonyítékokra: a Nyugat aktívan részt vesz az ukrajnai háborúban.
VG
2025.09.15., 16:48

A NATO gyakorlatilag már háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki Dmitrij Peszkov hétfőn Moszkvában. A Kreml szóvivője ezzel reagált a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski kijelentésére, aki nemrég azt mondta: a katonai szövetség hivatalosan nem vesz részt az ukrajnai háborúban.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov ukrajnai háború
Dmitrij Peszkov szerint a NATO közvetlen és közvetett támogatása miatt nincs szükség újabb bizonyítékokra: a Nyugat aktívan részt vesz az ukrajnai háborúban / Fotó: Anadolu via AFP

Peszkov szerint azonban az események önmagukért beszélnek. Mint a TASZSZ orosz hírügynökségnek fogalmazott:

A NATO háborúban áll Oroszországgal. Ez nyilvánvaló, és semmilyen további megerősítésre nincs szükség.

A Kreml álláspontja szerint a szövetség „de facto” résztvevővé vált az ukrajnai konfliktusban azzal, hogy katonai, pénzügyi és hírszerzési támogatást nyújt Kijevnek.

Ez a retorika egybeesik azzal a törekvéssel, hogy Moszkva a nyugati országokat közvetlen háborús félként tüntesse fel, növelve a konfliktus súlyát és nemzetközi kockázatait.

A NATO belépett az ukrajnai háborúba

A kijelentés időzítése sem véletlen: a háború elhúzódása és a nyugati fegyverszállítások folytatása miatt Oroszország egyre keményebben lép fel a hadszíntéren és a diplomáciai üzeneteiben egyaránt.

A Kreml figyelmeztet: a katonai támogatást nem pusztán segítségnyújtásnak, hanem közvetlen hadviselésnek tekintik – ami újabb feszültségeket szülhet a NATO és Oroszország között a következő hónapokban.

Putyin szóvivője szerint Oroszország gazdasága már immunissá vált a nyugati szankciókkal szemben

Moszkvának olyan régóta együtt kell élnie a szankciókkal, hogy ellenállóvá vált. Oroszország árgus szemekkel figyel Donald Trump kijelentéseire is.

 

2 perc
Dmitrij Peszkov

Moszkva kimondta, amitől mindenki tartott: a NATO háborúban áll Oroszországgal

Nincs szükség újabb bizonyítékokra.
15 perc
brüsszeli döntés

Orbán Viktor mérföldkőhöz ért: "Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek"

A kormányfő szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.
2 perc
oroszország

Szijjártó Péter Bécsben tett bejelentést Paks II-ről: ez világos üzenet volt Ausztriának

Vergődhet az Európai Unió, Magyarországnak Paks II.-je lesz.

