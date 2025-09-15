A NATO gyakorlatilag már háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki Dmitrij Peszkov hétfőn Moszkvában. A Kreml szóvivője ezzel reagált a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski kijelentésére, aki nemrég azt mondta: a katonai szövetség hivatalosan nem vesz részt az ukrajnai háborúban.
Peszkov szerint azonban az események önmagukért beszélnek. Mint a TASZSZ orosz hírügynökségnek fogalmazott:
A NATO háborúban áll Oroszországgal. Ez nyilvánvaló, és semmilyen további megerősítésre nincs szükség.
A Kreml álláspontja szerint a szövetség „de facto” résztvevővé vált az ukrajnai konfliktusban azzal, hogy katonai, pénzügyi és hírszerzési támogatást nyújt Kijevnek.
Ez a retorika egybeesik azzal a törekvéssel, hogy Moszkva a nyugati országokat közvetlen háborús félként tüntesse fel, növelve a konfliktus súlyát és nemzetközi kockázatait.
A kijelentés időzítése sem véletlen: a háború elhúzódása és a nyugati fegyverszállítások folytatása miatt Oroszország egyre keményebben lép fel a hadszíntéren és a diplomáciai üzeneteiben egyaránt.
A Kreml figyelmeztet: a katonai támogatást nem pusztán segítségnyújtásnak, hanem közvetlen hadviselésnek tekintik – ami újabb feszültségeket szülhet a NATO és Oroszország között a következő hónapokban.
Putyin szóvivője szerint Oroszország gazdasága már immunissá vált a nyugati szankciókkal szemben
Moszkvának olyan régóta együtt kell élnie a szankciókkal, hogy ellenállóvá vált. Oroszország árgus szemekkel figyel Donald Trump kijelentéseire is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.