Ilyen nincs, Zelenszkij bejelentette: már annyi fegyvere van Ukrajnának, hogy elkezdi árulni a világpiacon – csak attól félnek, hogy az oroszok veszik meg

Kijev új gazdasági és katonai stratégiát készít elő: hivatalossá teszik az eddig a feketepiacon folyó ukrán fegyverexportot, és elkezdik értékesíteni azokat a készleteket, amelyekből a védelemhez szükséges mennyiségen felül is rendelkezésre áll.

Volodimir Zelenszkij szerint Kijev készen áll arra, hogy hivatalosan is megkezdje az ukrán fegyverexportot a Nyugattól kapott fölös készletekből / Fotó: Only_NewPhoto

Volodimir Zelenszkij elnök esti beszédében hangsúlyozta, hogy első a front ellátása, második az ukrán raktárkészletek biztosítása, és csak harmadik lépcsőben jön szóba az export.

Hivatalosan is elindul az ukrán fegyverexport

A koncepció lényege, hogy a fölösleges fegyverek – például tengeri drónok vagy páncéltörő eszközök – értékesítéséből származó bevételt új dróngyártási kapacitások kiépítésére fordítanák. A fronton ugyanis hatalmas igény van a pilóta nélküli eszközökre, amelyek kulcsszerepet játszanak a harcokban.

Az ukrán vezetés két héten belül mutatja be a részleteket, amelyek szerint három új exportplatformot hoznának létre az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval és más szövetséges partnerekkel közösen. Zelenszkij jelezte:

Szigorú biztosítékokat építenek be a rendszerbe annak érdekében, hogy az értékesített fegyverek ne jussanak Oroszország vagy szövetségesei kezére.

A lépés egyszerre szól a hadigazdaság erősítéséről és az ukrán hadiipar önállósodásáról. Bár a fegyverexport háborús helyzetben érzékeny kérdés, Kijev szerint a kontrollált értékesítés nem gyengíti a védelmet, hanem új erőforrásokat teremt a háború folytatásához. A következő hetekben kiderül, mennyire tudják ezt a tervet elfogadtatni a nyugati partnerekkel, akik eddig főként szállítóként, nem pedig vevőként jelentek meg Ukrajna mellett.