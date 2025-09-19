Vezekel a Xiaomi, tömeges visszahívást rendeltek el a tragédia nyomán

A tavaly tavasszal első modelljével piacra lépett Xiaomi most minden harmadik autójának visszahívását rendelte el, miután egy halállal végződő balesetet követően fatális hibát találtak a vezetéstámogató rendszer szoftverében, amely nem ismer fel objektumokat és veszélyhelyzeteket, s így csak a sofőr gyors közbeavatkozása előzheti meg a tragédiákat.
Pontosabban extrém körülmények között a rendszer nem megfelelően reagál a szóban forgó 116 887 darab forgalomba helyezett Xiaomi SU7-es luxuskivitelű szedánnál. A cég augusztussal bezárólag összesen 339 421 darab SU7-et adott át megrendelőinek, a típust Standard, Pro és Max változatban gyártják. A Xiaomi megerősítette, hogy a SU7-es az olcsóbbik, LiDAR radartechnológia nélküli asszisztenssel volt felszerelve.
A visszahívás a 2024. február 6. és 2025. augusztus 30. között járművek egy részét érinti a szakhatósági kötelezés értelmében. A beépített internetes kapcsolattal rendelkező Xiaomi SU7-esek szoftverét online frissítik fel, ehhez nem kell szakszervizbe vinni a kocsit.
A kínai szaksajtó szerint közvetlen összefüggést ugyan nem tártak fel a szoftverhiba és az L2-es kínai autósztrádán márciusban történt baleset között, de már a gyanú is elég volt a radikális lépés megtételéhez, ami nem vet jó fényt az elektromosautó-iparba tavaly belekóstolt és hatalmas sikereket arató okostelefon-gyártó számára.
A tragikus márciusi baleset körülményeit visszafejtve megállapították, hogy a szedán intelligens önvezető üzemmódban közlekedett, és 116 kilométer per órás sebességre gyorsult, majd
a sofőr, észlelve a bajt, átvette a kormányt, de korrigálni már nem tudott.
A kocsi a felújítás alatt álló autópálya korlátjának ütközött, és lángra kapott. A megrendelések a három áldozatot követelő tragédia miatt áprilistól egy időre megrekedtek.
A Xiaomi most egyúttal bejelentette, hogy
modelljének az operációs rendszerét a legfrissebb, Xiaomi HyperOS 1.10.0 változatra frissíti.
