Először szólalt meg az MVM az orosz gáz betiltásáról: a vezérigazgató mondta el, mire készülhetnek a magyarok – az LNG-kikötőkön múlik minden

Az MVM akkor is képes földgázzal ellátni Magyarországot, ha az orosz import leáll, ám ez valószínűleg emelkedő árakhoz vezetne – mondta egy pénteken megjelent interjúban Mátrai Károly, az állami tulajdonú társaság vezérigazgatója, miután szerdán az Európai Unió 2027 végétől az orosz gázról való leválás mellett döntött. Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul.

Az MVM már el is kezdte az ellátás diverzifikálását / Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Az MVM orosz gáz nélkül sem számít hiányra

A Közép-Európában több mint 10 milliárd köbméternyi gázzal kereskedő, a magyar nagykereskedelmi piac mintegy 40-45 százalékát uraló MVM vezére a Reutersnak elmondta, hogy több másik gázellátóval is tárgyalnak, jóllehet ezeket nem nevezte meg. Mátrai Károly hangsúlyozta, hogy az MVM akkor is képes biztosítani Magyarország ellátását, ha az uniós tiltás miatt le kell mondania az orosz gázról. Ebben az esetben ugyanis a társaság képes lenne európai kikötők LNG-kapacitásaihoz hozzáférni, így várhatóan lenne elég gáz.

Az MVM már meg is kezdte az ellátás diverzifikálását, így évi egymilliárd köbméter LNG-kapacitást kötött le a horvátországi Krk-terminálban, és mintegy évi 200 millió köbméter földgázt kötött le a Shelltől, valamint 2026-tól a francia Engie is szállít évi 400 millió köbmétert.

Az LNG valószínűleg drágább lesz, mint az orosz gáz

Mátrai Károly azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az LNG elszállítása a kikötőkből a jövőben növeli a gázárat Magyarországon és Szlovákiában. A hosszú távú szerződés keretében a vállalat évi 3,5 milliárd köbméter orosz gázt vásárol a Török Áramlat vezetéken keresztül, ám a spot piacon is vásárol az orosz gázból, hogy kielégítse a több mint 8 milliárd köbméteres magyarországi igényt. Az MVM Szlovákiába is szállít földgázt.

Ugyanakkor Csehországban az MVM már most is teljes mértékben orosz gáz nélkül látja el németországi ügyfeleit – mondta Mátrai, aki szerint a román hatóságok áprilisig döntenek, hogy a cég megszerezheti-e az E.ON 68 százalékos részesedését az E.ON Energie Romaniában. Mint mondta, a negatív döntésre is felkészültek, de nagyon boldogok lennének, ha a döntés végül kedvező lenne.