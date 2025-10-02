Deviza
Nem lesz könnyű nap: Orbán Viktor készen áll Zelenszkijre

Folytatódik az EU-csúcs, csütörtökön az Európai Politikai Közösség hetedik ülése következik, amelyre 47 ország vezetőjét hívták meg. A tanácskozáson főként Ukrajna támogatása, valamint az európai biztonság megerősítése kerül napirendre. A plenáris ülést kerekasztal-beszélgetések követik, ahol az Európát érintő hibrid fenyegetésekről, gazdasági biztonságról és migrációról tárgyalnak majd.
2025.10.02, 08:16
Frissítve: 2025.10.02, 08:41

Ma is Koppenhágára figyel a világ: az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik ülése következik. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse – írja az Origo. 

Visegrad Group summit in Prague uniós pénzek
Folytatódik az EU-csúcs, ma sem lesz könnyű nap Orbán Viktor szerint / Fotó: David W Cerny / Reuters

A vezetők arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát, 

illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben – áll az Európai Tanács hivatalos tájékoztatójában.

A plenáris ülést követően kerekasztal-megbeszélésekre kerül majd sor, amelyek középpontjában az európai biztonsági helyzet különböző aspektusai fognak állni, beleértve a következőket:

  • hagyományos és hibrid fenyegetések,
  • gazdasági biztonság,
  • migráció.
    Az ülésre kritikus időszakban kerül sor, mivel az utóbbi hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Az EU-t António Costa, az Európai Tanács elnöke fogja képviselni, aki Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel együtt az ülés társelnöke lesz.

Orbán Optimista

A Patrióta azt írja, hogy az Európai Politikai Közösség csütörtöki ülésével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte: az sokkal elegánsabb lesz, egy szélesebb kör, nem csak az európai uniós tagállamok miniszterelnökei lesznek ott.
A megközelítés ezért mindig tágasabb, kevésbé konkrét, kevésbé konfrontatív, de ettől nem lesz könnyű nap, mert közben számos megbeszélése lesz, tehát a nagy tanácskozásnak a peremén lesz jó néhány kétoldalú találkozója is, amit olyanok is kértek, akikkel Orbán Viktor láthatóan nem őröl egy malomban. A miniszterelnök nem tervez csütörtökön tárgyalni külön Volodimir Zelenszkijjel.

Nincs ilyen tervem. Szeretnénk egy ilyen találkozót, az előkészítése megkezdődött, de nagyon messze van az előkészítettségnek a minősége ahhoz, hogy a két első vezetőnek értelme legyen leülni. Az lehet, hogy ő majd megtámad bennünket, Magyarországot is meg Szlovákiát is a plenáris ülésen. Ma egy videóban beszélt hozzánk, az európai miniszterelnökökhöz, és ott név szerint támadta Magyarországot és Szlovákiát. Ha ezt megismétli, akkor nyilván meg kell védeni a hazámat, tehát ki fogok állni és válaszolni fogok

– fogalmazott a kormányfő.

