Nem lesz könnyű nap: Orbán Viktor készen áll Zelenszkijre

Ma is Koppenhágára figyel a világ: az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik ülése következik. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse – írja az Origo.
A vezetők arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát,
illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben – áll az Európai Tanács hivatalos tájékoztatójában.
A plenáris ülést követően kerekasztal-megbeszélésekre kerül majd sor, amelyek középpontjában az európai biztonsági helyzet különböző aspektusai fognak állni, beleértve a következőket:
A Patrióta azt írja, hogy az Európai Politikai Közösség csütörtöki ülésével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte: az sokkal elegánsabb lesz, egy szélesebb kör, nem csak az európai uniós tagállamok miniszterelnökei lesznek ott.
A megközelítés ezért mindig tágasabb, kevésbé konkrét, kevésbé konfrontatív, de ettől nem lesz könnyű nap, mert közben számos megbeszélése lesz, tehát a nagy tanácskozásnak a peremén lesz jó néhány kétoldalú találkozója is, amit olyanok is kértek, akikkel Orbán Viktor láthatóan nem őröl egy malomban. A miniszterelnök nem tervez csütörtökön tárgyalni külön Volodimir Zelenszkijjel.
Nincs ilyen tervem. Szeretnénk egy ilyen találkozót, az előkészítése megkezdődött, de nagyon messze van az előkészítettségnek a minősége ahhoz, hogy a két első vezetőnek értelme legyen leülni. Az lehet, hogy ő majd megtámad bennünket, Magyarországot is meg Szlovákiát is a plenáris ülésen. Ma egy videóban beszélt hozzánk, az európai miniszterelnökökhöz, és ott név szerint támadta Magyarországot és Szlovákiát. Ha ezt megismétli, akkor nyilván meg kell védeni a hazámat, tehát ki fogok állni és válaszolni fogok
– fogalmazott a kormányfő.
