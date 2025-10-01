Az orosz vezetés egyértelműen elutasítja a Brüsszel által javasolt „európai drónfal” felépítését, leszögezve, hogy az Európai Uniónak inkább a békéről kellene tárgyalnia, miközben Kijev amerikai fegyverszállítási tervei és a lengyel–román légtérbeli incidensek tovább élezik a feszültséget Kelet-Európában.

A Kreml és Lavrov szerint az „európai drónfal” és az ukrán–amerikai fegyverszállítások nem oldják meg a konfliktust, csak súlyosbítják a helyzetet / Fotó: Anelo / shutterstock

Az Európai Bizottság minap kezdeményezte egy „drónfal” létrehozását az unió keleti szárnyán, amire a Kreml azonnal reagált. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint

bármilyen fal felépítése – így a drónfalé is – nyilvánvalóan rossz ötlet, mert a történelem azt mutatja, hogy a fizikai elválasztás mindig konfliktushoz vezet.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Ukrajna militarista politikája potenciálisan új elválasztófalak kialakulásához vezethet Európában.

A Kreml szóvivője rámutatott, hogy az európai országokban „különböző vélemények” léteznek a kezdeményezéssel kapcsolatban, de a párbeszéd helyett a militarizmus útját választják.

Hozzátette, hogy az ukrán képviselők gyakran tesznek provokatív kijelentéseket Moszkvának címezve, de a frontvonalon a helyzet ennél árnyaltabb. Peszkov külön kitért Odesszára és Mikolajivra, ahol „sokan szeretnék sorsukat Oroszországgal összekötni”, de a körülmények miatt erre aligha mernek nyíltan utalni.

Moszkva se európai drónfaltól, se ukrán rakétaesőtől nem tart

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki az amerikai Tomahawk manőverező rakéták Ukrajnába juttatásával kapcsolatban. „Még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet” – mondta, és kiemelte, hogy a fegyverszállítások nem minden ország számára elérhetők.

A Kreml kritikával illette az ukrán delegáció júliusi listáját is, amely a Kijev szerint Oroszország által elrabolt ukrán gyermekeket tartalmazta. Lavrov szerint a listán szereplők többsége nem gyerek, hanem felnőtt volt, és nagy részük Európában tartózkodott, nem Oroszországban.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleménye szerint Kijev a lengyel és román légtérben „provokációkat” szervez, és diverzánscsoportot készül átdobni Lengyelországba.

Az SZVR szerint az ukrán–lengyel együttműködés célja Moszkva és Minszk destabilizálása, esetleg a lengyel infrastruktúra elleni támadással kiegészítve.