Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is – Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

A Hamász terrorszervezet első körben hét, majd 13 élő túszt engedett el a fogságából, a nap folyamán pedig harmadik körben a holttesteket is átadja a Vöröskeresztnek. A Hamász ezzel hétfőn átadta az összes életben maradt túszt a segélyszervezetnek. A húsz túsz rendben megérkezett. A korábbi fogolycserékkel ellentétben ezeket a túszszabadításokat a nyilvánosság kizárásával hajtották végre – számolt be a Bloomberg.
A terrorszervezet ezúttal mellőzi a látványos ünneplést és a diadalmas felhangokat. Az izraeli hatóságok számára ez a visszafogottság több időt biztosít arra, hogy felmérjék a korábbi túszok fizikai és lelki állapotát, mielőtt visszatérnek a társadalomba.
Mint a Világgazdaság megírta, Szijjártó Péter hétfőn bejelentette, hogy a Hamász fogságából kiszabadult azt utolsó magyar túsz is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Donald Trump elnököt illeti a köszönet az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti békemegállapodásért.
Mindeközben Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezett a jeruzsálemi kneszetbe. Mielőtt felszólalt volna a parlamentben, Trump aláírt egy emlékkönyvet, és ezt írta bele: „Ez számomra hatalmas megtiszteltetés – egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet.”
Az amerikai elnök az érkezése előtt sajtótájékoztatót adott, amelyen mindenkit biztosított arról, hogy ezúttal hosszú távú tűzszünetet ért el.
A tűzszünet tartani fog, gondoskodni fogunk róla.
Trump hozzátette, hogy most mindenki boldog, mindenki táncol az utcákon. Ez valóban így van. A hírügynökség munkatársa szerint az izraeliek örömmámorba estek. Az elnök közel-keleti megbízottját, Steve Witkoffot hatalmas üdvrivalgás fogadta szombat este Tel-Avivban, és valahányszor megemlítette az elnök nevét, éljenzés tört ki a tömegben, ami ezt skandálta: „Köszönjük, Trump!”
A kontraszt azonban éles volt Benjamin Netanjahuval szemben. Habár az izraeli miniszterelnök nem jelent meg a téren, akárhányszor róla beszélt Witkoff, a szavait hangos fújolással nyomta el a közönség.
A tel-avivi Túsz téren összegyűltek üzenete tehát egyértelmű: az érdem Trumpé, nem Netanjahué.
Az izraeliek 82 százaléka támogatja Trump 20 pontos béketervét a Chanal 13 helyi tévécsatorna felmérése alapján.
Donald Trump csütörtökön elérte, hogy Izrael és a Hamász békét kössenek egymással. A megállapodás pénteken lépett életbe, de hétfőn írják alá hivatalosan. Ennek az egyezségnek az értelmében adták át hétfőn a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott élő és holt izraeli túszokat.
A békemegállapodást Egyiptomban írják alá a felek. A békekonferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.
A békecsúcsot Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben a békekonferenciát, de részt vesz rajta Benjamin Netanjahu is. Az eseményen több mint húsz ország vezetője is jelen lesz – ezek egyike Orbán Viktor.
