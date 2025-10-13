Deviza
Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is – Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

A Vöröskereszt megkapta az utolsó, még életben lévő túszokat a Hamásztól, amely később a holttesteket is átadja a segélyszervezetnek. Az izraeliek hálásak Donald Trumpnak a gázai háború lezárásáért. A béke létrehozásáért az amerikai elnököt éltették, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt kifütyülték.
Németh Anita
2025.10.13, 10:38
Frissítve: 2025.10.13, 12:09

A Hamász terrorszervezet első körben hét, majd 13 élő túszt engedett el a fogságából, a nap folyamán pedig harmadik körben a holttesteket is átadja a Vöröskeresztnek. A Hamász ezzel hétfőn átadta az összes életben maradt túszt a segélyszervezetnek. A húsz túsz rendben megérkezett. A korábbi fogolycserékkel ellentétben ezeket a túszszabadításokat a nyilvánosság kizárásával hajtották végre – számolt be a Bloomberg.

Fotó: Reuters

A terrorszervezet ezúttal mellőzi a látványos ünneplést és a diadalmas felhangokat. Az izraeli hatóságok számára ez a visszafogottság több időt biztosít arra, hogy felmérjék a korábbi túszok fizikai és lelki állapotát, mielőtt visszatérnek a társadalomba.

Mint a Világgazdaság megírta, Szijjártó Péter hétfőn bejelentette, hogy a Hamász fogságából kiszabadult azt utolsó magyar túsz is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Donald Trump elnököt illeti a köszönet az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti békemegállapodásért.

Mindeközben Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezett a jeruzsálemi kneszetbe. Mielőtt felszólalt volna a parlamentben, Trump aláírt egy emlékkönyvet, és ezt írta bele: „Ez számomra hatalmas megtiszteltetés – egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet.”

Az amerikai elnök az érkezése előtt sajtótájékoztatót adott, amelyen mindenkit biztosított arról, hogy ezúttal hosszú távú tűzszünetet ért el. 

A tűzszünet tartani fog, gondoskodni fogunk róla.

Trump hozzátette, hogy most mindenki boldog, mindenki táncol az utcákon. Ez valóban így van. A hírügynökség munkatársa szerint az izraeliek örömmámorba estek. Az elnök közel-keleti megbízottját, Steve Witkoffot hatalmas üdvrivalgás fogadta szombat este Tel-Avivban, és valahányszor megemlítette az elnök nevét, éljenzés tört ki a tömegben, ami ezt skandálta: „Köszönjük, Trump!”

Donald Trump amerikai elnöknek állva tapsolnak, mielőtt beszédet mond az izraeli parlamentben, a Knessetben, Jeruzsálemben, 2025. október 13-án. / Fotó: AFP

A kontraszt azonban éles volt Benjamin Netanjahuval szemben. Habár az izraeli miniszterelnök nem jelent meg a téren, akárhányszor róla beszélt Witkoff, a szavait hangos fújolással nyomta el a közönség.

A tel-avivi Túsz téren összegyűltek üzenete tehát egyértelmű: az érdem Trumpé, nem Netanjahué.

Az izraeliek 82 százaléka támogatja Trump 20 pontos béketervét a Chanal 13 helyi tévécsatorna felmérése alapján.

Elérkezett az izraeli háborút lezáró békecsúcs ideje

Donald Trump csütörtökön elérte, hogy Izrael és a Hamász békét kössenek egymással. A megállapodás pénteken lépett életbe, de hétfőn írják alá hivatalosan. Ennek az egyezségnek az értelmében adták át hétfőn a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott élő és holt izraeli túszokat.

A békemegállapodást Egyiptomban írják alá a felek. A békekonferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

A békecsúcsot Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben a békekonferenciát, de részt vesz rajta Benjamin Netanjahu is. Az eseményen több mint húsz ország vezetője is jelen lesz – ezek egyike Orbán Viktor.

