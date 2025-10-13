Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is – Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

A Hamász terrorszervezet első körben hét, majd 13 élő túszt engedett el a fogságából, a nap folyamán pedig harmadik körben a holttesteket is átadja a Vöröskeresztnek. A Hamász ezzel hétfőn átadta az összes életben maradt túszt a segélyszervezetnek. A húsz túsz rendben megérkezett. A korábbi fogolycserékkel ellentétben ezeket a túszszabadításokat a nyilvánosság kizárásával hajtották végre – számolt be a Bloomberg.

A Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is / Fotó: Reuters

A terrorszervezet ezúttal mellőzi a látványos ünneplést és a diadalmas felhangokat. Az izraeli hatóságok számára ez a visszafogottság több időt biztosít arra, hogy felmérjék a korábbi túszok fizikai és lelki állapotát, mielőtt visszatérnek a társadalomba.

Mint a Világgazdaság megírta, Szijjártó Péter hétfőn bejelentette, hogy a Hamász fogságából kiszabadult azt utolsó magyar túsz is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Donald Trump elnököt illeti a köszönet az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti békemegállapodásért.