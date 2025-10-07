Több százmillió forintnyi jogdíjat fizetnek ki a napokban – ők keresték a legtöbbet

Összesen 68 ezer előadóművésznek 863 millió forint jogdíjat fizet ki ezekben a napokban az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a 2024. évi felhasználások után – közölte a jogvédő iroda.
Az audiovizuális jogdíjak felosztásához az EJI csaknem 22 ezer különböző produkció adatait dolgozta fel.
A tíz legnagyobb jogdíj együttes összege megközelíti a 20 millió forintot.
Az EJI által feldolgozott, az M2, M5, Duna TV, RTL, TV2, TV4, HBO és FILM+ csatornákon sugárzott, magyar és külföldi filmek, televíziós sorozatok együttes időtartama 2,8 millió adásperc volt.
Az ezekben nyújtott előadóművészi teljesítmény jogdíja összesen elérte a 445 millió forintot, amely az egy évvel korábbi összesített jogdíjat mintegy 15 százalékkal haladja meg.
A nézők a produkciók mintegy kétharmadát magyar szinkronművészek interpretációjában láthatták, amiért ők részesültek jogdíjban.
A filmek online felhasználása alapján az EJI 30 millió forint jogdíjat osztott fel.
A televíziók saját gyártású műsorainak ismétléseként tavaly sugárzott produkciók feldolgozása során az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület összesen 364 millió forint jogdíjat állapított meg, 50 millió forinttal többet, mint egy évvel korábban.
A hazai televíziók által megrendelt produkciók szereplői általában magyar előadóművészek, ezért ennek a jogdíjnak túlnyomó része őket illeti. Az MTVA által gyártott televíziós műsorok közül 2024-ben közel 5800 került adásba 12 ezer előadóművész közreműködésével, 529 ezer perc terjedelemben.
Az RTL jelentős nézettségű produkciói a stand-up műsorok voltak, amelyek ismétlését a csatorna 2024-ben lényegében megszüntette. Ez hatással volt a közreműködő előadóművészek jogdíjára és magánmásolási díjaknak az alakulására is.
Ezt felismerve az EJI a jogdíjfelosztás alapját képező csatornamixet kiegészítette a nagy nézettségű, a stand-up műsorokat még sugárzó RTL Kettő csatornával, ami lehetővé tette az előadók jogdíjhoz jutását.
Rekordot döntött a bejelentett új zeneművek száma Magyarországon 2024-ben, ezzel együtt az új regisztrált szerzőké is csúcsot döntött. Tavaly több mint 13,5 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok, zeneművek szerzőinek az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.
