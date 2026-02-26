Barátság kőolajvezeték: Szijjártó Péter már azt hitte, vége, de tévedett, Ukrajna az este újabb ellenséges lépést tett – "Fel voltak háborodva"
Ukrajna határozottan cáfolja, hogy politikai okokból tartaná vissza a Magyarországra irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi külügy szerint a „fegyverekért olaj” állítás egyszerűen nem hangzott el, és Budapest torzítja a diplomáciai egyeztetések tartalmát.
Az ukrán külügyminisztérium egyértelműen visszautasította azokat a magyar állításokat, amelyek szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi tárca szóvivője, Heorhij Tyihij újságíróknak nyilatkozva „hamisnak” és „a találkozó tartalmát teljes mértékben eltorzítónak” nevezte Szijjártó Péter kijelentéseit.
Az ukránok leállították a Barátság kőolajvezetéket, most nem értik, miért dühösek a magyarok
A vita középpontjában a továbbra is az ukrán energiaszabotázs áll, amely során leállították az orosz olaj szállítását Magyarországra és Szlovákiába. A magyar külügyminiszter csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán kormány a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjének berendelése során elismerte: politikai okokból nem állítják helyre a szállítást, sőt, a folytatást fegyverekhez és pénzügyi támogatáshoz kötnék.
Tyihij ezzel szemben hangsúlyozta: a külügyminisztériumi egyeztetéseken „nem hangzott el olyan kijelentés az ukrán fél részéről, miszerint a Magyarországra irányuló olajszállítás politikai okokból lenne blokkolva”.
Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij volt tanácsadója: „Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok!"
Egy volt ukrán minisztériumi tanácsadó katonai fenyegetést intézett Magyarország és Orbán Viktor ellen. A Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadása után Kijev újra elvetemült bosszút akar állni hazánkon.
Elmondása szerint a tárgyalás témája valójában Orbán Viktor nyilatkozata volt, amelyben a miniszterelnök Ukrajna felől érkező esetleges fenyegetésekről beszélt Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrája ellen.
Annak ellenére, hogy a kormányfő mindössze a hazai energiaellátás újraindítását kérte Volodimir Zelenszkijtől.
A diplomáciai feszültséget tovább fokozta, hogy Szijjártó Péter csütörtök este közölte: Ukrajna ismét berendelte a magyar diplomatát.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a második berendelés oka az volt, hogy az ukrán fél „fel volt háborodva” azon, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az első egyeztetés tartalmát, amikor bevallották, hogy kizárólag politikai okokból nem indítják újra a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy addig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert
– nyilatkozta Szijjártó Péter, leszögezve, hogy Magyarország „sem pénzt, sem fegyvert nem küld”, mert a kormány nem akarja, hogy az országot belerángassák a háborúba, és mindenáron meg kívánják őrizni a magyar emberek békéjét és biztonságát.
A külügyminiszter szerint a második berendelésen sem kaptak semmilyen konkrét magyarázatot vagy időpontot az olajszállítás újraindítására.
Ebből a magyar kormány azt a következtetést vonja le, hogy Kijev „olajellátási vészhelyzetet” akar előidézni Magyarországon a 2026 áprilisára tervezett országgyűlési választások előtt.
A kijevi tájékoztatás szerint azonban Ukrajna éppen ellenkezőleg, együttműködést ajánlott fel Budapestnek az energetikai létesítmények védelmében: az ukrán fél
- operatív információcsatornák létrehozását;
- és a kritikus infrastruktúra védelméért felelős hatóságok közötti koordináció erősítését javasolta.
Ezek az állítások azonban szöges ellentétben állnak az ukrán kormány eddigi viselkedésével és kommunikációjával.
Mindeközben Magyarországon belpolitikai dimenziót is kapott az ügy: Orbán Viktor elrendelte a hadsereg számára az energetikai létesítmények fokozott járőrözését, az esetleges ukrán támadások kivédésére hivatkozva.
A jelenlegi helyzet tehát több szinten zajlik: energetikai, diplomáciai és belpolitikai síkon egyaránt. A Barátság-vezeték ügye túlmutat a konkrét olajszállításon, és egy bővebb, szimbolikus kérdéssé vált a magyar-ukrán kapcsolatokban. A kérdés most az, hogy Ukrajna hajlandó-e visszatérni a technikai egyeztetések szintjére, vagy a politikai üzengetés tovább mélyíti a bizalmi válságot.
Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”
Újabb fordulatot vett az energiaügyi vita Magyarország és Ukrajna között. Szijjártó Péter szerint Kijev nyíltan elismerte, hogy nem műszaki, hanem politikai okból blokkolja a kőolajszállítást.