Barátság kőolajvezeték: Szijjártó Péter már azt hitte, vége, de tévedett, Ukrajna az este újabb ellenséges lépést tett – "Fel voltak háborodva"

Ukrajna határozottan cáfolja, hogy politikai okokból tartaná vissza a Magyarországra irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi külügy szerint a „fegyverekért olaj” állítás egyszerűen nem hangzott el, és Budapest torzítja a diplomáciai egyeztetések tartalmát.

Zelenszkij kormánya szerint nem azzal van baj, hogy az ukránok leállították a Barátság kőolajvezetéket, hanem, hogy a magyar kormány folyamatosan nyilvánosságra hozza Kijev fenyegetéseit / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán külügyminisztérium egyértelműen visszautasította azokat a magyar állításokat, amelyek szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi tárca szóvivője, Heorhij Tyihij újságíróknak nyilatkozva „hamisnak” és „a találkozó tartalmát teljes mértékben eltorzítónak” nevezte Szijjártó Péter kijelentéseit.

A vita középpontjában a továbbra is az ukrán energiaszabotázs áll, amely során leállították az orosz olaj szállítását Magyarországra és Szlovákiába. A magyar külügyminiszter csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán kormány a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjének berendelése során elismerte: politikai okokból nem állítják helyre a szállítást, sőt, a folytatást fegyverekhez és pénzügyi támogatáshoz kötnék.

Tyihij ezzel szemben hangsúlyozta: a külügyminisztériumi egyeztetéseken „nem hangzott el olyan kijelentés az ukrán fél részéről, miszerint a Magyarországra irányuló olajszállítás politikai okokból lenne blokkolva”.

Elmondása szerint a tárgyalás témája valójában Orbán Viktor nyilatkozata volt, amelyben a miniszterelnök Ukrajna felől érkező esetleges fenyegetésekről beszélt Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrája ellen.

Annak ellenére, hogy a kormányfő mindössze a hazai energiaellátás újraindítását kérte Volodimir Zelenszkijtől.

A diplomáciai feszültséget tovább fokozta, hogy Szijjártó Péter csütörtök este közölte: Ukrajna ismét berendelte a magyar diplomatát.