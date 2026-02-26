Micsoda nap: egyszerre két új autópálya megépítését jelentették be Magyarországon, még Ausztriában is nagyon várják – az Adriához is gyorsabb lesz lejutni

tervek szerint 2030 végéig megépül az M86-os gyorsforgalmi autóút Körmend és Szombathely, valamint az M87-es Szombathely és Kőszeg közötti szakasza, illetve a vasi vármegyeszékhelyet elkerülő út hiányzó része is – ismertette Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára csütörtökön Szombathelyen, a vármegyei közgyűlést tájékoztatva.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Ágh Péter közölte: a kiviteli tervek és az építéshez szükséges engedélyek megvannak, a területek megszerzése folyik, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében zajlik. Folyamatosak a szombathelyihez hasonló tájékoztató fórumok is, annak érdekében, hogy az érintett önkormányzatokat is tájékoztassák a fejlesztés részleteiről.

A szaktárcánál jelenleg 115 beruházás tervezése zajlik, a tervezés összesen 110 milliárd forintba kerül, a tervezett fejlesztések beruházási értéke pedig közel 4 ezer milliárd forint - mondta. Hozzátette: az M86-os és M87-es tervezése és a területszerzések összesen 7,5 milliárdba kerülnek, a jelenlegi parlamenti ciklusban a legfontosabb feladat a kiviteli tervek elkészítése volt.

Figyelembe veszik a települések igényeit

Nagyon fontos, hogy mindazok a szempontok, amelyeket a települések önkormányzatai megfogalmaztak igényként, azokat beépítették a tervekbe. Ezek nyomán több alsórendű utat újítanak fel, illetve új kerékpárutak is épülnek.

Ha Szombathely és Kőszeg között megépül az autóút, azzal jelentősen javulnak a közlekedés lehetőségei Bécs irányába, illetve a Szombathely és Körmend közötti szakasz megépülésével a régió számára egy fontos észak-déli irányú közlekedési folyosó is létrejön – mondta. Tervben van a Körmend-Zalaegerszeg közötti gyorsforgalmi út építése, valamint a Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti gyorsforgalmi út megépítése is, így

déli irányba akár a tengerhez is gyorsabb lesz az eljutás.

Nyul Zoltán, az ÉKM helyettes államtitkára előadásában arról szólt, a most zajló projektben három, a térség számára meghatározó jelentőségű útfejlesztés, az M86-os és M87-es gyorsforgalmi út megépítése, illetve a Szombathelyet északi irányból elkerülő út építése kapcsolódott össze.