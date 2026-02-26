Itt a válasz, miért nem olcsóbb a magyarországi üzemanyag, ha egyszer orosz olajat kapunk nyugati helyett: pofonegyszerű a megoldás, csak valamiért elfelejtik
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy sajtótájékoztatón válaszolt arra az újságírói kérdésre, miért nem tükröződik a hazai üzemanyagárakban az olcsóbb orosz nyersolaj ára, amely a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik Magyarországra.
A miniszter szerint ennek oka szorosan összefügg a rezsicsökkentés finanszírozásával, és figyelmeztetett arra is, hogy az orosz olaj kivonása a rendszerből komoly következményekkel járhat. Gulyás szerint a Brent típusú olaj hordónkénti ára és az Ural típusú orosz olaj ára közötti különbség 95 százalékát a Mol adó formájában befizeti az államnak, és ez az összeg a rezsicsökkentési alapba kerül, ahonnan a rezsicsökkentést finanszírozzák.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz olaj esetleges kivezetése nem csupán egy problémát jelentene. Elsőként említette, hogy ez a benzinárak jelentős emelkedését okozná, mivel az orosz olaj hiánya Magyarországon és Szlovákiában üzemanyaghiányt eredményezhetne.
Másodikként a finomítókapacitások korlátait hozta fel, amelyek önmagukban is áremelkedést vonnának maguk után, hiszen a rendszer jelenleg erre az olajbeszerzési struktúrára van beállítva. Harmadikként pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentési alapból azonnal sok tíz- vagy akár százmilliárd forint hiányozna, ami miatt a rezsicsökkentés fenntartása lehetetlenné válna.
Nem folyik olaj a Barátság vezetéken
A Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Ukrajna nem enged szakértőket a helyszínre
Ráadásul Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint. A tárcavezető azzal vádolta Ukrajnát, hogy nem biztosít elegendő információt a sérülésekről, és nem teszi lehetővé a vizsgálatot.
Pozsony ezért az Európai Bizottsághoz fordult, hogy szakértői csoportot küldjön a helyszínre.
Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.
Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt kedden már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna a következő napokban értékelést ad arról, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.
Ehhez kapcsolódik, hogy a héten ukrán drónok megrongálták Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomást, ami a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja.
Orbán Viktor határozottan üzent a Barátság kőolajvezeték kapcsán: hajlandó lenne a kompromisszumra
Magyarország és Szlovákia tényfeltáró vizsgálatot szorgalmaz annak megállapítására, hogy milyen károk keletkeztek a Barátság kőolajvezetéken, és mennyi idő alatt lehet helyreállítani a károkat. Orbán Viktor miniszterelnök azt vetette fel, hogy Magyarország elállhat vétójától az Európai Unió Kijevnek szánt, 90 milliárd eurós támogatásával kapcsolatban, amennyiben az EU felméri az ukrajnai olajvezetékben keletkezett károkat.