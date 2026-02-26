Itt a válasz, miért nem olcsóbb a magyarországi üzemanyag, ha egyszer orosz olajat kapunk nyugati helyett: pofonegyszerű a megoldás, csak valamiért elfelejtik

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy sajtótájékoztatón válaszolt arra az újságírói kérdésre, miért nem tükröződik a hazai üzemanyagárakban az olcsóbb orosz nyersolaj ára, amely a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik Magyarországra.

Fotó: AFP

A miniszter szerint ennek oka szorosan összefügg a rezsicsökkentés finanszírozásával, és figyelmeztetett arra is, hogy az orosz olaj kivonása a rendszerből komoly következményekkel járhat. Gulyás szerint a Brent típusú olaj hordónkénti ára és az Ural típusú orosz olaj ára közötti különbség 95 százalékát a Mol adó formájában befizeti az államnak, és ez az összeg a rezsicsökkentési alapba kerül, ahonnan a rezsicsökkentést finanszírozzák.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz olaj esetleges kivezetése nem csupán egy problémát jelentene. Elsőként említette, hogy ez a benzinárak jelentős emelkedését okozná, mivel az orosz olaj hiánya Magyarországon és Szlovákiában üzemanyaghiányt eredményezhetne.

Másodikként a finomítókapacitások korlátait hozta fel, amelyek önmagukban is áremelkedést vonnának maguk után, hiszen a rendszer jelenleg erre az olajbeszerzési struktúrára van beállítva. Harmadikként pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentési alapból azonnal sok tíz- vagy akár százmilliárd forint hiányozna, ami miatt a rezsicsökkentés fenntartása lehetetlenné válna.

Nem folyik olaj a Barátság vezetéken

A Barátság vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.