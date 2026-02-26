Deviza
EUR/HUF376,22 +0,3% USD/HUF318,88 +0,41% GBP/HUF429,92 -0,13% CHF/HUF411,86 +0,21% PLN/HUF89,09 +0,15% RON/HUF73,84 +0,27% CZK/HUF15,51 +0,23% EUR/HUF376,22 +0,3% USD/HUF318,88 +0,41% GBP/HUF429,92 -0,13% CHF/HUF411,86 +0,21% PLN/HUF89,09 +0,15% RON/HUF73,84 +0,27% CZK/HUF15,51 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szentpétervár
Oroszország
autóipar

Ettől félt az autóipar: összeállt az orosz és a kínai óriás, újjáépítették a magára hagyott nyugati gyárat – százezrével ontja a magyarok egyik kedvenc márkáját

Az orosz AGR Holding és kínai partnere, a Defetoo kevesebb mint nyolc hónap alatt üzemképessé tette a szentpétervári egykori GM-üzemet. Hamarosan elindul a Jeland márkájú autók gyártása, évi akár 100 ezer jármű kapacitással.
VG
2026.02.26, 21:20
Frissítve: 2026.02.26, 21:39

Az orosz AGR Holding és kínai partnere, a Defetoo jelentősen bővíti együttműködését: a két cég befejezte a szentpétervári AGR-telephely, a Shushary kerületben található egykori General Motors üzem műszaki átalakítását – derül ki az AGR sajtóközleményéből.

Mercedes-Benz's automobile factory in Moscow Összeállt az orosz AGR és a kínai Defetoo: újjáépítették a magára hagyott nyugati gyárat
Fotó: Anadolu via AFP

Az üzembe már telepítették a szükséges berendezéseket, jelenleg a próbaüzem zajlik, hogy hamarosan elinduljon a teljes gyártási ciklus. A 2024-ben megszerzett telephely kezdetben üres csarnokokból állt: a korábbi berendezéseket teljesen elbontották, semmilyen infrastruktúra nem maradt hátra, így a gyártósorokat és a technológiát gyakorlatilag nulláról kellett újratervezni és kiépíteni.

Tavaly júniusában érkezett az első konténer acélszerkezetekkel a nagy kapacitású sorok alapjához, a projekt során pedig összesen mintegy 600 konténernyi berendezést és technológiai rendszert szállítottak. Az AGR közlése szerint így kevesebb mint nyolc hónap alatt sikerült üzemképessé tenni az új gyártóbázist.

A tervek szerint a szentpétervári üzemben a Jeland márkájú személyautók készülnek majd. A teljes kapacitás kiépülése után évente akár 100 ezer jármű is legyártható itt. A partnerség korábban már bejelentette, hogy a Jeland-modellek oroszországi gyártását 2026 első felében indítják el.

Ez lesz a második közös projektjük a Tenet márka után, amelynek modelljeit tavaly nyártól a kalugai egykori Volkswagen-üzemben állítják elő. Az AGR tavaly már jelezte, hogy a szentpétervári telephelyen tervezi a Jeland autók lokalizált gyártását. 

A modellek alapjául a kínai Chery csoporthoz tartozó Jaecoo almárka járművei szolgálnak.

Ezek az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az orosz piacon. Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2025 végi állapotot bemutató prezentációja – amelyet az Interfax is megtekintett – szerint az AGR a szentpétervári üzemben a Jaecoo J7 és J8 modellek helyi gyártását tervezi.

Gyorsan terjeszkedik Magyarországon a kínai Omoda és a Jaecoo

A kínai Omoda és Jaecoo márkák (a Chery Group részeként) gyorsan terjeszkednek Magyarországon, és komoly vetélytársat jelentenek a BYD-nek az autópiacon. 2024 októberében indultak el itthon, és mindössze 15 hónap alatt 1,7 százalékos részesedést értek el az új személyautók értékesítéséből 2204 forgalomba helyezett autóval.

A plugin hibrid (PHEV) szegmensben 486 darabbal az első öt legnépszerűbb márka közé kerültek. A márkakereskedések száma 2025 eleji 8-ról év végére 20-ra nőtt, így országos lefedettséget értek el. Globálisan 64 piacra léptek ki, kumulatív eladásaik meghaladták a 800 ezer darabot, Európában pedig több mint 200 ezer járművet adtak el.

A magyarországi importőr a Genius Automotive Kft., amely a régióra is kiterjeszti a tevékenységet (Romániában 2025 októberétől, Bulgáriában decemberétől indultak).2026-ban további erősödés várható: két Omoda és három Jaecoo modell érkezik szuperhibrid hajtástechnológiával, miközben az értékesítési és szervizkapacitásokat is bővítik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu