Ettől félt az autóipar: összeállt az orosz és a kínai óriás, újjáépítették a magára hagyott nyugati gyárat – százezrével ontja a magyarok egyik kedvenc márkáját

Az orosz AGR Holding és kínai partnere, a Defetoo jelentősen bővíti együttműködését: a két cég befejezte a szentpétervári AGR-telephely, a Shushary kerületben található egykori General Motors üzem műszaki átalakítását – derül ki az AGR sajtóközleményéből.

Fotó: Anadolu via AFP

Az üzembe már telepítették a szükséges berendezéseket, jelenleg a próbaüzem zajlik, hogy hamarosan elinduljon a teljes gyártási ciklus. A 2024-ben megszerzett telephely kezdetben üres csarnokokból állt: a korábbi berendezéseket teljesen elbontották, semmilyen infrastruktúra nem maradt hátra, így a gyártósorokat és a technológiát gyakorlatilag nulláról kellett újratervezni és kiépíteni.

Tavaly júniusában érkezett az első konténer acélszerkezetekkel a nagy kapacitású sorok alapjához, a projekt során pedig összesen mintegy 600 konténernyi berendezést és technológiai rendszert szállítottak. Az AGR közlése szerint így kevesebb mint nyolc hónap alatt sikerült üzemképessé tenni az új gyártóbázist.

A tervek szerint a szentpétervári üzemben a Jeland márkájú személyautók készülnek majd. A teljes kapacitás kiépülése után évente akár 100 ezer jármű is legyártható itt. A partnerség korábban már bejelentette, hogy a Jeland-modellek oroszországi gyártását 2026 első felében indítják el.

Ez lesz a második közös projektjük a Tenet márka után, amelynek modelljeit tavaly nyártól a kalugai egykori Volkswagen-üzemben állítják elő. Az AGR tavaly már jelezte, hogy a szentpétervári telephelyen tervezi a Jeland autók lokalizált gyártását.

A modellek alapjául a kínai Chery csoporthoz tartozó Jaecoo almárka járművei szolgálnak.

Ezek az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az orosz piacon. Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2025 végi állapotot bemutató prezentációja – amelyet az Interfax is megtekintett – szerint az AGR a szentpétervári üzemben a Jaecoo J7 és J8 modellek helyi gyártását tervezi.

Gyorsan terjeszkedik Magyarországon a kínai Omoda és a Jaecoo

A kínai Omoda és Jaecoo márkák (a Chery Group részeként) gyorsan terjeszkednek Magyarországon, és komoly vetélytársat jelentenek a BYD-nek az autópiacon. 2024 októberében indultak el itthon, és mindössze 15 hónap alatt 1,7 százalékos részesedést értek el az új személyautók értékesítéséből 2204 forgalomba helyezett autóval.