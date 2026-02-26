Megtartotta részvényeit az eSense kisbefektetőinek döntő többsége

Szerdán délben zárult a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Dr. Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzott az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. Az ajánlat révén a Calypso részesedése 59,42 százalékra emelkedett. Az árfolyam a hírre 2,5 százalékos plusszal, 1210 forintra pattant.

A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosaként adta az ajánlatot. A közkézhányad 31,58 százalékos volt. A kisbefektetőkre jelentős eladói nyomás nehezedett az elmúlt hetekben. Amint az árfolyam grafikonon is látható, 1600 forint közeléből csúszott le az árfolyam 1100 forint közelébe. Jellemzően elenyésző forgalommal, így némi joggal tételezték a fórumozók, hogy kisebb tétekkel spekulánsok próbálják lefelé tornászni a kurzust.

Ám, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt

nem tudott az árfolyam annyira lecsúszni, hogy érdemes lett volna elfogadni a Calypso pénzét.

Az ajánlat lezárultát követően tette közzé a társaság, hogy az ajánlattevő részére a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás keretében

224 485 darab törzsrészvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot.

Ennek megfelelően a kijelölt ajánlattevő társaságban fennálló befolyása 59,42 százalékra nőtt.