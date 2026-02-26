Megtartotta részvényeit az eSense kisbefektetőinek döntő többsége
Szerdán délben zárult a Calypso Holding kötelező nyilvános vételi ajánlatának ablaka az eSense részvényesei számára. Bár a Dr. Kalliwoda 950 forintos célárához képest talán jól hangzott az 1089,76 forintos ajánlati ár, ám a piaci értékelés már tavaly ősszel túllépett ezen az árszinten. Az ajánlat révén a Calypso részesedése 59,42 százalékra emelkedett. Az árfolyam a hírre 2,5 százalékos plusszal, 1210 forintra pattant.
Sovány eredménnyel zárult a nyilvános vételi ajánlat
A Calypso a társaság 55,1 százalékos tulajdonosaként adta az ajánlatot. A közkézhányad 31,58 százalékos volt. A kisbefektetőkre jelentős eladói nyomás nehezedett az elmúlt hetekben. Amint az árfolyam grafikonon is látható, 1600 forint közeléből csúszott le az árfolyam 1100 forint közelébe. Jellemzően elenyésző forgalommal, így némi joggal tételezték a fórumozók, hogy kisebb tétekkel spekulánsok próbálják lefelé tornászni a kurzust.
Ám, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt
nem tudott az árfolyam annyira lecsúszni, hogy érdemes lett volna elfogadni a Calypso pénzét.
Az ajánlat lezárultát követően tette közzé a társaság, hogy az ajánlattevő részére a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás keretében
224 485 darab törzsrészvény tekintetében tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot.
Ennek megfelelően a kijelölt ajánlattevő társaságban fennálló befolyása 59,42 százalékra nőtt.
Tavaly már osztalékot is fizettek
Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját. Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Az éves EBITDA tavalyelőtt 812 millió forint lett, szemben az előző évi 362 millióval.
A tavalyi első fél évben 46,62 forint volt az egy részvényre jutó eredmény,
szemben a bázisidőszak 21,81 forintjával.
A korábbi években alvó papírként üzemelő eSense árfolyama 500 forint közeléből futott a mostani szintekre az elmúlt másfél évben. Tavaly tavasszal már
az osztalékrali is tapintható volt,
hiszen május 7-én 800 forint feletti árszinten fizetett részvényenként 50 forintot a társaság, ami bő 6 százalékos, vonzó osztalékhozamot jelentett.