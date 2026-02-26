Deviza
Már csak ez hiányzott: súlyosan megsérült a világ egyik legnagyobb LNG-terminálja, azonnal durván megdrágult a fontos cseppfolyósított gáz – India és Kína pácban van

Az ázsiai importőrök már riadót fújtak. Váratlan technikai hiba bénította meg az egyik legfontosabb szaúdi LPG-kikötőt február 23-án.
VG
2026.02.26, 21:40

Leállította a cseppfolyósított propán- és butánexportot a szaúdi Juaymah terminálról a Saudi Aramco, miután megsérült a szállítórendszer egy része. A kiesés a lehető legrosszabbkor érte az ázsiai piacot: a határidős árak azonnal megugrottak.

Liquefied,Natural,Gas,Tanker,During,Loading,At,An,Lng,Offshore szankciók lng szomáliai kalózok szaúd
Súlyos szerkezeti sérülés miatt leállt a Juaymah terminál LPG-exportja Szaúd-Arábiában / Fotó: Evgeny Haritonov / shutterstock

Február 23-án szerkezeti károsodás érte a kelet-szaúd-arábiai Juaymah terminál propán- és butánszállító rendszerének egy részét. A Saudi Aramco szerdai közleménye szerint az eset után azonnal aktiválták a vállalat vészhelyzeti tervét, és leállították a cseppfolyósított propán- és butánexportot a létesítményből.

A vállalat hangsúlyozta: szivárgás nem történt, személyi sérülés nem volt. 

Ugyanakkor a következő hetekre tervezett Juaymah-i szállítmányokat törölték, miközben a kiesés pontos mértékét és időtartamát még vizsgálják. A nyugati parti exportot nem érinti az incidens.

Piaci források szerint a problémát az okozta, hogy összeomlott a propán- és butánvezetékeket hordozó tartószerkezet egy része. Az ügyfelekhez eljuttatott értesítés alapján a rendszer fizikailag sérült, így a biztonságos üzemeltetés átmenetileg lehetetlenné vált.

A Juaymah terminál stratégiai jelentőségű. A létesítmény a Jafurah gázmező és az Aramco ras tanurai finomítója közelében található, és a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgázexport-kapacitásával rendelkezik. A Kpler hajókövetési adatai szerint 2024-ben és 2025-ben a terminálról havi átlagban mintegy 450 ezer tonna LPG-t szállítottak ki.

Rosszabkor nem is állhatna le a szaúdi LNG-export

A kiesés időzítése különösen érzékeny. A dubaji NitrolTrading elemzése szerint a szaúdi export kulcsszerepet játszik a japán, dél-koreai, kínai és indiai hosszú távú vásárlók ellátásában. Tavaly a Juaymah-ból induló export

  • legalább 60 százaléka Indiába irányult;
  • míg Kína körülbelül 15 százalékot vett át.

A piac reakciója nem váratott magára. A márciusi propán határidős jegyzések a Távol-Keleti indexen közel 5 százalékkal ugrottak meg az ázsiai kereskedés zárása után, és 590 dollár fölé emelkedtek tonnánként. 

Ez a legmagasabb szint 2025 áprilisa óta.

Az LPG – különösen a propán és a bután – kulcsszerepet játszik az ázsiai háztartási energiaellátásban, a vegyiparban és a petrolkémiai feldolgozásban. A szaúdi export zavarai ezért gyorsan átgyűrűznek a regionális árképzésbe. Ha a kiesés elhúzódik, a spotpiaci árak további emelkedése sem kizárt, különösen a tavaszi karbantartási szezon és az ázsiai kereslet élénkülése mellett.

Íme a világ legnagyobb olajvállalata, amely hitelből kénytelen osztalékot fizetni

A világ legnagyobb olajvállalata befektetési szempontból teljes csőd: mélyen alulteljesít szektortársaihoz képest; ezt az is jelzi, hogy a 97 százalékban tulajdonos szaúdi államnak hitelből kénytelen osztalékot fizetni. Ahhoz, hogy az Aramco vonzó legyen a részvényesek számára, és Szaúd-Arábia sikerrel finanszírozza részvényeladásokból jövőbeni terveit az ország átalakítására, radikális változásokra lenne szükség az olajóriásnál.

 

