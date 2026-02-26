Deviza
Magyar Honvédség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
katonai helikopter

Megmozdult a magyar hadsereg: katonai helikopterek jelentek meg a keleti országrészen – a honvédelmi miniszter elmagyarázta, mi ellen küldték oda őket

Fokozott védelem alá kerül Magyarország több kulcsfontosságú létesítménye. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint péntektől mind a húsz kijelölt végponton megjelennek a megerősítésre hivatott erők.
VG/MTI
2026.02.26, 19:26
Frissítve: 2026.02.26, 20:05

Megduplázta a kormány az ország keleti részébe telepített helikopteres képességet, és húsz kritikus végpontra katonai kitelepülést rendelt el – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten, a kritikus infrastruktúra védelmét erősítő egyeztető törzs második ülése után.

Soldiers of French Air Force special forces perform a demonstration with their Caracal helicopter at the 123 Air Base of Orleans-Bricy near Orleans Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a kormány katonai jelenléttel és technikai eszközökkel is megerősíti a legfontosabb végpontokat / Fotó: AFP

A Budapesten tartott sajtótájékoztatón Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: az egyeztető törzs második ülésén újabb intézkedésekről döntöttek a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy a keleti országrészben megduplázták a telepített helikopteres képességet.

Ezek a helikopterek kifejezetten arra hivatottak, hogy elhárítsák azokat a Magyarország területére berepülő eszközöket, amelyek túl lassan és túl alacsonyan repülnek ahhoz, hogy az egyébként ügyeletben lévő légvédelmi erők hatékonyan felléphessenek ellenük. A tárcavezető egyértelművé tette: a jelenlegi biztonsági környezetben az ilyen típusú fenyegetésekre külön reagálóképességet kell fenntartani.

Az alacsonyan, kis sebességgel haladó eszközök – például drónok – speciális kihívást jelentenek a hagyományos légvédelmi rendszerek számára. A mostani döntés célja éppen az, hogy ezt a képességbeli rést zárják le.

Szalay-Bobrovniczky: kiépült az elektromos védelem is

A miniszter arról is beszélt, hogy nagy számban osztottak szét elektronikus zavaróeszközöket a védelmi erők között. Ezek az eszközök a modern hadviselésben kulcsszerepet játszanak: képesek lehetnek megzavarni vagy működésképtelenné tenni bizonyos távolról irányított rendszereket.

Emellett az Energiaügyi Minisztérium javaslatára összeállítottak egy húszas listát a kritikus végpontokról. Ezek olyan stratégiai jelentőségű létesítmények, amelyek működése alapvető az ország energiaellátása és infrastruktúrája szempontjából.

A döntés értelmében mind a húsz kijelölt helyszínen megszervezték a katonai kitelepülést. A miniszter hangsúlyozta: 

pénteken mind a húsz végponton megjelennek a megerősítésre hivatott erők.

A bejelentésből egyértelműen kirajzolódik, hogy a kormány nem pusztán elvi szinten foglalkozik a kritikus infrastruktúra védelmével, hanem operatív, azonnal végrehajtható intézkedéseket hoz. A helikopteres képesség megduplázása, az elektronikus zavaróeszközök széles körű kiosztása és a húsz végponton történő katonai jelenlét egy komplex, több szinten működő védelmi rendszert alkot majd.

Az Orbán Viktor által kezdeményezett döntés nyomán megalakult az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a Magyar Honvédség megerősíti az energetikai rendszer védelmét, katonákat telepítenek az ország több pontjára, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el.

 

Országszerte

Országszerte
1160 cikk

 

 

