Akciós újságok: hiába tagadnánk, nem tudunk azokkal betelni

2025-re a digitálisreklámújság-olvasás vált a legelterjedtebb formává: a válaszadók 38 százaléka már kizárólag online tájékozódik az akciókról, szemben a 2024-ben mért 30 százalékkal. A kutatás alapján a nyomtatott és digitális csatornákat egyaránt használók aránya 31 százalék, míg 26 százalék továbbra is kizárólag papíralapon követi az akciós ajánlatokat. Az adatok alapján a nők szignifikánsan nagyobb arányban fogyasztanak digitális reklámújságokat, mint a férfiak – derül ki a az Origo cikkéből, mely a Shopfully kutatása alapján jelent meg.

Népszerűk a magyarok körében az akciós újságok egy felmérés eredménye szerint, befolyásolják vásárlási döntéseinket / Fotó: Unsplash

Akciós újság: fogyasztjuk, s egyre inkább digitálisan

A lap a kutatásról készített összefoglaló alapján azt írja, hogy a magyar vásárlók médiahasználata egyre inkább mobil- és online központúvá válik, ami természetes módon tolja az akciós újságok fogyasztását is a digitális csatornák felé. Ezzel párhuzamosan a kereskedők számára a digitális kampányok költséghatékonyak, nem véletlen, hogy az elmúlt két évben több hazai kereskedelmi lánc erősített online.

A platformváltás azonban nem alakította át a vásárlók viselkedését. A magyar fogyasztók továbbra is ugyanazt a logikát követik, mint eddig: árérzékenyek, rutinszerűen és megtervezetten vásárolnak, és továbbra is erősen támaszkodnak az akciós újságokra.

Az akciós újságok penetrációja továbbra is nagyon magas:

a magyar felnőtt lakosság 95 százaléka legalább alkalmanként olvas ilyen tartalmat.

Mindössze a lakosság 5 százaléka, jellemzően a fiatalabb korosztály állítja, hogy egyáltalán nem olvas akciós kiadványokat. A gyakoriság ugyanakkor kismértékben csökkent: míg 2024-ben a többség legalább hetente olvasta az akciós kiadványokat, addig 2025-ben 57 százalék mondja, hogy hetente vagy annál gyakrabban követi az ajánlatokat, ami visszaesés a tavalyi számokhoz képest.

A döntések mintázatai meglepően stabilak: a legaktívabb akciós újság olvasók a 45-54 évesek, a nők pedig minden csatornán – de különösen digitálisan – aktívabbak. Ők alkotják a legerősebb célcsoportot a kereskedők számára.

A reklámújságok vásárlásra gyakorolt ereje változatlanul jelentős. A kutatás szerint: a lakosság 23 százalékát nagyon erősen, 58 százalékát valamennyire befolyásolják a reklámújságok.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.