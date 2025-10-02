Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF330.8 -0.26% GBP/HUF446.63 -0.09% CHF/HUF415.8 -0.08% PLN/HUF91.35 +0.04% RON/HUF76.48 -0.09% CZK/HUF16.03 -0.02% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF330.8 -0.26% GBP/HUF446.63 -0.09% CHF/HUF415.8 -0.08% PLN/HUF91.35 +0.04% RON/HUF76.48 -0.09% CZK/HUF16.03 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,455.51 +0.3% MTELEKOM1,814 +0.22% MOL2,746 -0.15% OTP28,810 -0.56% RICHTER10,070 +2.33% OPUS559 +1.07% ANY7,380 +1.08% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -1.85% BUMIX9,333.51 +0.69% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,191.13 +0.6% BUX99,455.51 +0.3% MTELEKOM1,814 +0.22% MOL2,746 -0.15% OTP28,810 -0.56% RICHTER10,070 +2.33% OPUS559 +1.07% ANY7,380 +1.08% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -1.85% BUMIX9,333.51 +0.69% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,191.13 +0.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kazán
hőmérséklet
fűtés

Fűtési kisokos – Mutatjuk, mikor érdemes elindítani a gázkazánt

A hűvösebb idő miatt már talán sokan elindították gázkazánjukat. Azonban ha néhány apróságra, karbantartási sarokpontra nem gondolunk, akkor bizony komoly költségekbe verhetjük magunkat a fűtési szezonban.
Andor Attila
2025.10.02, 11:31
Frissítve: 2025.10.02, 11:42

A szeptember végi, október eleji hűvös esték sokaknál felvetik a kérdést – ideje-e már elindítani a fűtést? A döntést gyakran halogatjuk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes időben gondolkodni – írj a Sonline.

kazán
Érdemes átvizsgáltatni  kazánt a fűtés elindításakor / Fotó: Máthé Daniella

A gázkazánokkal működő rendszerek különösen igénylik az odafigyelést, hiszen a szerelői tapasztalatok alapján a fűtési szezon első indításai okozzák a legtöbb meghibásodást. A szakemberek szerint, 

ha a lakás hőmérséklete huzamosabb ideig 16 Celsius-fok alá süllyed, akkor a hideg időben nemcsak fázni kezdünk, de megnő a penészképződés veszélye is. 

Ezért nem érdemes túl sokáig várni – főleg régebbi, esetleg hiányos szigetelésű épületek esetén.

Néhány általános hőmérsékleti irányelv:

  • Régi épületek esetében: 15–17 Celsius-fok külső hőmérsékletnél már célszerű indítani.
  • Szigetelt házaknál: 14–16 Celsius-fok körül.
  • Modern, jól szigetelt lakások esetén akár 12–15 Celsius-fokig is várhatunk.

Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák vagy a különböző elektromos fűtőtestek. Ezekkel az eszközökkel a központifűtés-rendszerünk elindítása nélkül, remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit – átmenetileg.

Azonban ha huzamosabb ideig várható hidegebb időjárás, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megkezdjük a fűtést a gázkazánunkkal.

Fontos a karbantartás 

A hideg idő beköszöntével sokan egyszerűen „rányomnak” a fűtés gombjára – pedig ez veszélyes is lehet. A gázkazán ugyanis egész nyáron állt, és a szezon eleji indulás mindig nagyobb terhelést ró rá. 

Érdemes továbbá beszereznünk egy szén-monoxid-jelzőt is a lakásunkba, 

vagy ha már van ilyen készülékünk, akkor ellenőrizzük a benne lévő elem töltöttségét.

Ezeket a dolgokat érdemes egy szakemberrel átvizsgáltatnunk a készülékeinken:

  • az égőfej és a hőcserélő tisztaságát,
  • a gázszivárgás-mentességet és a biztonsági szelepeket,
  • a keringtető szivattyút és a víznyomást,
  • a termosztát és a vezérlés működését.
    Fontos látni, hogy

a spórolás sokba kerülhet: egy alapkarbantartás költsége eltörpül amellett, amit egy szezon közepi meghibásodás okozhat. 

Ha nem is hívunk szakembert, mert érzünk magunkban elég bátorságot és rálátást, akkor alapdolgokat mi is elvégezhetünk – mondta Pintér Bálint kaposvári központifűtés-szerelő, és folytatta. – Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg, ha az rádiós, az elemek töltöttségét, a rendszerünkben lévő víz mennyiségét.

Ha időben indítjuk el a fűtést, és végezzük el a karbantartást, akkor számos gond kockázatától óvhatjuk meg magunkat. A hűvös, nedves falakon könnyen megjelenik a penész, amely rendkívül kellemetlen tüneteket is okozhat az arra érzékenyeknek. Az eszközök és a fűtési rendszer részei gyorsabban kophatnak, ha nagyon hidegen indítjuk el őket. 

A pénztárcánknak is kedvező, hosszabb távon csökkenthetjük a gázszámlánkat ha egy tiszta égésterű kazánnal fűtünk, amelyben hatékonyabb az égés. Rövid távon is megvédhetjük magunkat a kiadásoktól, ha időben lépünk, mert a hirtelen és gyors kiszállásokért a szerelők akár felárat is kérhetnek.

Néhány tipp egy tudatos fűtési szezonhoz:

  • Ne várjunk a fagyokig – indítsuk el a rendszert időben, fokozatosan.
  • Légtelenítsük a radiátorokat, így elkerülhetjük a hideg foltokat a lakásban.
  • Ellenőrizzük a kazán víznyomását, és állítsuk be a megfelelő értékre.
  • Használjunk programozható vagy okostermosztátot, így nem pazarolunk feleslegesen.
  • Rövid, intenzív szellőztetéssel cseréljük a levegőt – a hosszú bukóra nyitás csak hűti a falakat.
     

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu