Lengyelország dühöng, féltékenyek Magyarországra: nem értik, hogyan lehetett ott Orbán Viktor a békecsúcson, miközben se Nawrocki, se Tusk nem kapott meghívót

Több tucat vezető utazott Egyiptomba egy csúcstalálkozóra, amelynek célja a gázai háború ünnepélyes lezárása. A résztvevők listáján nem szerepelt Lengyelország képviselője – idéze a lengyel sajtót a Hírek Lengyelországból a közösségi médiában.

A Hamász és Izrael fogolycseréjét követő ünnepségen jelen volt Donald Trump és Orbán Viktor is, de Lengyelországból senkit nem hívtak / Fotó: AFP

A békekötést követően a vezetők csúcstalálkozón vitatták meg a gázai háború lezárásáról szóló megállapodást. A rendezvényt Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi vezető közösen szervezte, Egyiptom pedig két éve Katarral és az USA-val együtt vesz részt az Izrael és a Hamász közötti tárgyalásokban. A nagy ceremóniára több tucat vezető volt hivatalos.

Gyorsan kellett döntést hozni Egyiptomban

A vezetőknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a Sínai-félszigetre való utazáshoz, mivel a csúcstalálkozó ötlete csupán néhány nappal korábban született meg. Trump már jelezte, hogy a gázai megállapodás lehet a legfontosabb politikai eredménye.

A legfontosabb eseményeket a legjelentősebb és legközelebbi szövetségesek körében ünneplik. Az amerikai médiában, különösen a közel-keleti ügyekben jól értesült Axios portálon közzétett résztvevői lista először csak több arab monarchia, Törökország, Pakisztán, Indonézia, valamint néhány európai ország – Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – vezetőit vagy külügyminisztereit tartalmazta.

Később a lista bővült. Az egyiptomi állami média a csúcstalálkozó előtt néhány órával már több tucat résztvevőt említett. Először az arab monarchákat – Jordánia királyát, Katar, ill. Kuvait emírjét, Bahrein királyát –, valamint muszlim országok elnökeit: Törökország, Indonézia, Azerbajdzsán és a Palesztin Hatóság vezetőjét.

The Egyptian Presidency has released the official list of nations and officials slated to participate in the upcoming Sharm El Sheikh Peace Summit.



Heads of State/Government:



📌Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi

📌US President Donald Trump

📌King Abdullah II of Jordan… pic.twitter.com/BzIdYi9kyU — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) October 13, 2025

A dobpergés után sem merültek fel lengyel nevek

Ezután más „nagy neveket” is felsoroltak: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő, Mark Carney kanadai miniszterelnök, Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök,

Orbán Viktor magyar kormányfő,

valamint Örményország, Norvégia, Irak miniszterelnökei, Ciprus elnöke és az Európai Tanács elnöke.