Orbán Viktornak hosszú éjszakája volt, már kora reggel beszámolt róla: így áll most a budapesti békecsúcs megszervezése – „A Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat”

„Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebookon.

Orbán Viktornak hosszú éjszakája volt, már kora reggel beszámolt róla / Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre jön, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet az ukrán háború lezárására. Orbán Viktor a történelmi nyilatkozatot követően azonnal megszólalt.

Az esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Az biztos, hogy

az amerikai elnök és az orosz vezető csúcstalálkozójának Budapest lesz a helyszíne, hiszen ezt maga Trump jelentette be.

Trump úgy fogalmazott a közösségi médiában közzétett posztjában, hogy „az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten,

A Kreml közleménye szerint megkezdődött a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése. „Megállapodtunk, hogy a két ország képviselői haladéktalanul megkezdik a csúcstalálkozó előkészítését, amely például Budapesten is megtartható” – mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

A magyar kormányfő péntek reggel úgy fogalmazott, hogy ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának.

„Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten” – írta.

Orbán Viktor szerint a csütörtöki bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani. Hozzátette, hogy három éve érvel a magyar kormány a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett.

„Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat” – írta

Hozzátette, hogy