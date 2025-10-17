Deviza
EUR/HUF390.02 +0.04% USD/HUF332.78 -0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.73 -0.07% RON/HUF76.66 +0.02% CZK/HUF16.06 +0.02% EUR/HUF390.02 +0.04% USD/HUF332.78 -0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.73 -0.07% RON/HUF76.66 +0.02% CZK/HUF16.06 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
békecsúcs
Donald Trump
Orbán Viktor

Orbán Viktornak hosszú éjszakája volt, már kora reggel beszámolt róla: így áll most a budapesti békecsúcs megszervezése – „A Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat”

A magyar kormányfő azt írta, hogy fantasztikus hír érkezett. Orbán Viktor közölte, hogy amerikai-orosz tárgyalások lesznek, ráadásul Budapesten.
VG
2025.10.17., 07:13

„Hosszú éjszaka volt. De soha rosszabbat!” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebookon.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktornak hosszú éjszakája volt, már kora reggel beszámolt róla / Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre jön, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet az ukrán háború lezárására. Orbán Viktor a történelmi nyilatkozatot követően azonnal megszólalt. 

Az esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Az biztos, hogy

az amerikai elnök és az orosz vezető csúcstalálkozójának Budapest lesz a helyszíne, hiszen ezt maga Trump jelentette be. 

Trump úgy fogalmazott a közösségi médiában közzétett posztjában, hogy „az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten, 

A Kreml közleménye szerint megkezdődött a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése. „Megállapodtunk, hogy a két ország képviselői haladéktalanul megkezdik a csúcstalálkozó előkészítését, amely például Budapesten is megtartható” – mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

A magyar kormányfő péntek reggel úgy fogalmazott, hogy ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. 

„Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten” – írta.

Orbán Viktor szerint a csütörtöki bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani. Hozzátette, hogy három éve érvel a magyar kormány a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. 

„Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat” – írta

Hozzátette, hogy 

a legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
arany

Bankpánik a tengerentúlon, újabb történelmi csúcson az arany, a budapesti békecsúcs lenyomta az olajárakat

A részvénypiac az európai kereskedelemben is a negatív tartományban nyithat.
2 perc
Románia

Nem hagyják annyiban, máris megtámadták a magánnyugdíj-megtakarításokról szóló új törvényt: "Ez kisajátítás" – kimondta a román legfelsőbb bíróság

A jogszabály megszüntetné az egyösszegű kifizetés lehetőségét, amit a bírák közvetett kisajátításnak tartanak – így Bukarest egyik legvitatottabb gazdasági reformja kerülhet veszélybe.
7 perc
Románia

Románia magyar megoldás átvételével büszkélkedik, a MOHU kreatívjai dörzsölgethetik a markukat

Kísérleti jelleggel el is kezdték alkalmazni, és működik

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu