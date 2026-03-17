Hatalmas melléfogásokba hallucinálja a turistát a mesterséges intelligencia – nagyon vigyázzunk, hogy tervezünk
Az utazásuk megtervezéséhez egyre többen veszik igénybe a mesterséges intelligenciát (MI). Főként azokat a feladatokat delegálják át az algoritmusoknak, amelyek megterhelők, például az ár-összehasonlítást – derül ki a CNBC cikkéből.
Sok utazó aggódik a mesterséges intelligencia megbízhatósága miatt
A Klook utazási platform 11 ezer felhasználó körében végzett éves, februárban publikált globális felmérése szerint az utazóinak mintegy 91 százaléka használ MI-alapú útitervezőt.
Egyesek azért fordulnak az MI-hez, hogy kiderítsék, egyáltalán mit szeretnének az úttól, mások pedig azért, hogy megtalálják a számukra legjobb ajánlatokat, amelyek az igényeikhez illenek.
A vonzerő részben a „csináld magad kultúrát” tükrözi, azt, hogy az ember maga birtokolja a folyamatot, és büszkeséget érez, hogy saját kezűleg épített fel valamit – mondta Leigh Rowan, a Savanti Travel utazási iroda munkatársa az üzleti lapnak.
A Booking.com júliusban úgy találta, hogy a fogyasztói ugyanekkora hányada, azaz 91 százaléka fenntartásokkal kezeli az MI-t a mindennapokban, csak 6 százalékuk bízik meg teljesen a válaszaiban. A többség akkor is ellenőrzi az MI válaszait, ha egyébként megbízik a technológiában.
A felhasználók az MI hallucinációitól tartanak az utazástervezés során
A nagy nyelvi modellekre épülő mesterségesintelligencia-algoritmusok a válaszaik egy részében hallucinálnak, azaz hamis információt tényként tálalnak.
Iparági szakértők szerint az MI azt is átalakíthatja, milyen úti célokat látnak az utazók. A kisebb vállalkozásokat ez hátrányosan érintheti, mert nincs meg a szakértelmük vagy a digitális jelenlétük ahhoz, hogy megjelenjenek a keresési találatokban. A régebbi, független, akár a fejlődő országokban működő szálláshelyek pedig még nehezebb helyzetbe kerülnek, mert nincs meg a szakértelmük.
Mégis, a jól ismert turisztikai célpontok még inkább megszenvedhetik a MI jelenlegi működését, mivel túlturizmust generál.
Sok MI-rendszert top 10-es listákon képeznek, amelyeket ajánlásként használnak. Guy Llewellyn, az EHL Hospitality Business School Singapore adjunktusa szerint ez egyfajta paradoxon. A szakértő úgy látja, hogy „az MI-eszközöket arra kellene használni, hogy kevésbé ismert helyszíneket is bemutassanak, és szétterítsék a keresletet, így csökkentve a túlturizmus kockázatát”.
Az MI alapvető emberi igényekkel nem tud mit kezdeni – egyelőre
Az MI-eszközök hátránya az is, hogy nem tudnak számításba venni olyan együtthatókat, amelyekre tapasztalt utazásszervezők már rutinból odafigyelnek.
Ilyen például az évszakos időjárás beszámítása a szabadtéri programok ajánlásánál vagy a hosszú repülőutak utáni fáradtság bekalkulálása, több generáció együtt mozgásának nehézségei vagy éppen súlyos allergiák, fogyatékosságok, intoleranciák kezelése
– magyarázta Leigh Rowan, a Savanti Travel utazási iroda munkatársa.
Ennek ellenére Llewellyn szerint „ahogy egyre inkább integrálódunk az MI-vel, előfordulhat, hogy végül frissebb adataik lesznek, mint a hagyományos utazási irodáknak”.
Van egy bevált módszer a hallucinációk csökkentésére
A vendéglátóiparnak Llewellyn szerint arra kellene fókuszálnia, hogy strukturálja és megnyissa adatait az MI előtt.
„Nem kell, hogy az ügyfélnek látható legyen; lehet tisztán a háttérben, egy API-híváson keresztül is” – mondta. Az API egy olyan kapu, amely lehetővé teszi külső szereplők számára egy vállalat adatainak különféle célú felhasználását. Ha az MI hozzáfér ezekhez az adatokhoz, akkor tényszerű információt tud adni a végfelhasználónak, és összességében csökkenti a hallucinációkat.
Llewellyn szerint az információ digitalizálása tovább fog terjedni, ahogy egyre több MI-cég lép piacra. Ebből az utazók profitálhatnak, mert csökkenhet a hallucinációk gyakorisága, és javulhat az általános felhasználói élmény.
