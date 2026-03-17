Hatalmas melléfogásokba hallucinálja a turistát a mesterséges intelligencia – nagyon vigyázzunk, hogy tervezünk

Az utazásuk megtervezéséhez egyre többen veszik igénybe a mesterséges intelligenciát (MI). Főként azokat a feladatokat delegálják át az algoritmusoknak, amelyek megterhelők, például az ár-összehasonlítást – derül ki a CNBC cikkéből.

A felhasználók az MI hallucinációitól tartanak az utazástervezés során

Sok utazó aggódik a mesterséges intelligencia megbízhatósága miatt

A Klook utazási platform 11 ezer felhasználó körében végzett éves, februárban publikált globális felmérése szerint az utazóinak mintegy 91 százaléka használ MI-alapú útitervezőt.

Egyesek azért fordulnak az MI-hez, hogy kiderítsék, egyáltalán mit szeretnének az úttól, mások pedig azért, hogy megtalálják a számukra legjobb ajánlatokat, amelyek az igényeikhez illenek.

A vonzerő részben a „csináld magad kultúrát” tükrözi, azt, hogy az ember maga birtokolja a folyamatot, és büszkeséget érez, hogy saját kezűleg épített fel valamit – mondta Leigh Rowan, a Savanti Travel utazási iroda munkatársa az üzleti lapnak.

A Booking.com júliusban úgy találta, hogy a fogyasztói ugyanekkora hányada, azaz 91 százaléka fenntartásokkal kezeli az MI-t a mindennapokban, csak 6 százalékuk bízik meg teljesen a válaszaiban. A többség akkor is ellenőrzi az MI válaszait, ha egyébként megbízik a technológiában.

A felhasználók az MI hallucinációitól tartanak az utazástervezés során

A nagy nyelvi modellekre épülő mesterségesintelligencia-algoritmusok a válaszaik egy részében hallucinálnak, azaz hamis információt tényként tálalnak.

Iparági szakértők szerint az MI azt is átalakíthatja, milyen úti célokat látnak az utazók. A kisebb vállalkozásokat ez hátrányosan érintheti, mert nincs meg a szakértelmük vagy a digitális jelenlétük ahhoz, hogy megjelenjenek a keresési találatokban. A régebbi, független, akár a fejlődő országokban működő szálláshelyek pedig még nehezebb helyzetbe kerülnek, mert nincs meg a szakértelmük.

Mégis, a jól ismert turisztikai célpontok még inkább megszenvedhetik a MI jelenlegi működését, mivel túlturizmust generál.

Sok MI-rendszert top 10-es listákon képeznek, amelyeket ajánlásként használnak. Guy Llewellyn, az EHL Hospitality Business School Singapore adjunktusa szerint ez egyfajta paradoxon. A szakértő úgy látja, hogy „az MI-eszközöket arra kellene használni, hogy kevésbé ismert helyszíneket is bemutassanak, és szétterítsék a keresletet, így csökkentve a túlturizmus kockázatát”.