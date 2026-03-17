Hatalmas melléfogásokba hallucinálja a turistát a mesterséges intelligencia – nagyon vigyázzunk, hogy tervezünk

Egyre több utazó bízza a nyaralás megtervezését mesterséges intelligenciára, különösen az olyan időrabló feladatokat, mint az ár-összehasonlítás, útvonalak vagy a programok összerakása. A többség azonban továbbra is fenntartásokkal kezeli az MI-t, és gyakran ellenőrzi a javaslatokat a pontatlanságok és hallucinációk miatt. Az alapvető emberi igényekkel nem tud mit kezdeni az MI az utazástervezésnél, ám ahogy fejlődik, lassan átveheti a tapasztalt utazásszervezők helyét.
Németh Anita
2026.03.17, 16:10

Az utazásuk megtervezéséhez egyre többen veszik igénybe a mesterséges intelligenciát (MI). Főként azokat a feladatokat delegálják át az algoritmusoknak, amelyek megterhelők, például az ár-összehasonlítást – derül ki a CNBC cikkéből.

A felhasználók az MI hallucinációitól tartanak az utazástervezés során / Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

Sok utazó aggódik a mesterséges intelligencia megbízhatósága miatt

A Klook utazási platform 11 ezer felhasználó körében végzett éves, februárban publikált globális felmérése szerint az utazóinak mintegy 91 százaléka használ MI-alapú útitervezőt. 

Egyesek azért fordulnak az MI-hez, hogy kiderítsék, egyáltalán mit szeretnének az úttól, mások pedig azért, hogy megtalálják a számukra legjobb ajánlatokat, amelyek az igényeikhez illenek.

A vonzerő részben a „csináld magad kultúrát” tükrözi, azt, hogy az ember maga birtokolja a folyamatot, és büszkeséget érez, hogy saját kezűleg épített fel valamit – mondta Leigh Rowan, a Savanti Travel utazási iroda munkatársa az üzleti lapnak.

A Booking.com júliusban úgy találta, hogy a fogyasztói ugyanekkora hányada, azaz 91 százaléka fenntartásokkal kezeli az MI-t a mindennapokban, csak 6 százalékuk bízik meg teljesen a válaszaiban. A többség akkor is ellenőrzi az MI válaszait, ha egyébként megbízik a technológiában.

A felhasználók az MI hallucinációitól tartanak az utazástervezés során

A nagy nyelvi modellekre épülő mesterségesintelligencia-algoritmusok a válaszaik egy részében hallucinálnak, azaz hamis információt tényként tálalnak.

Iparági szakértők szerint az MI azt is átalakíthatja, milyen úti célokat látnak az utazók. A kisebb vállalkozásokat ez hátrányosan érintheti, mert nincs meg a szakértelmük vagy a digitális jelenlétük ahhoz, hogy megjelenjenek a keresési találatokban. A régebbi, független, akár a fejlődő országokban működő szálláshelyek pedig még nehezebb helyzetbe kerülnek, mert nincs meg a szakértelmük.

Mégis, a jól ismert turisztikai célpontok még inkább megszenvedhetik a MI jelenlegi működését, mivel túlturizmust generál. 

Sok MI-rendszert top 10-es listákon képeznek, amelyeket ajánlásként használnak. Guy Llewellyn, az EHL Hospitality Business School Singapore adjunktusa szerint ez egyfajta paradoxon. A szakértő úgy látja, hogy „az MI-eszközöket arra kellene használni, hogy kevésbé ismert helyszíneket is bemutassanak, és szétterítsék a keresletet, így csökkentve a túlturizmus kockázatát”. 

Az MI alapvető emberi igényekkel nem tud mit kezdeni – egyelőre

Az MI-eszközök hátránya az is, hogy nem tudnak számításba venni olyan együtthatókat, amelyekre tapasztalt utazásszervezők már rutinból odafigyelnek. 

Ilyen például az évszakos időjárás beszámítása a szabadtéri programok ajánlásánál vagy a hosszú repülőutak utáni fáradtság bekalkulálása, több generáció együtt mozgásának nehézségei vagy éppen súlyos allergiák, fogyatékosságok, intoleranciák kezelése

– magyarázta Leigh Rowan, a Savanti Travel utazási iroda munkatársa.

Ennek ellenére Llewellyn szerint „ahogy egyre inkább integrálódunk az MI-vel, előfordulhat, hogy végül frissebb adataik lesznek, mint a hagyományos utazási irodáknak”.

Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát a nyaralás megtervezésére / Fotó: Shutterstock

Van egy bevált módszer a hallucinációk csökkentésére

A vendéglátóiparnak Llewellyn szerint arra kellene fókuszálnia, hogy strukturálja és megnyissa adatait az MI előtt.

„Nem kell, hogy az ügyfélnek látható legyen; lehet tisztán a háttérben, egy API-híváson keresztül is” – mondta. Az API egy olyan kapu, amely lehetővé teszi külső szereplők számára egy vállalat adatainak különféle célú felhasználását. Ha az MI hozzáfér ezekhez az adatokhoz, akkor tényszerű információt tud adni a végfelhasználónak, és összességében csökkenti a hallucinációkat.

Llewellyn szerint az információ digitalizálása tovább fog terjedni, ahogy egyre több MI-cég lép piacra. Ebből az utazók profitálhatnak, mert csökkenhet a hallucinációk gyakorisága, és javulhat az általános felhasználói élmény.

Utazási trendfordulat: 2026-ban ezekben a hónapokban és napokon éri meg repülni, ha kevesebbet akarunk fizetni a jegyekért

Megváltoztak a repülőjegy-foglalás aranyszabályai, egy friss elemzés szerint már nem azok a napok és hónapok a legolcsóbbak, mint korábban. A friss adatokból kiderül, mikor érdemes utazni, hány nappal indulás előtt célszerű foglalni, és mely időpontokkal lehet akár több száz eurót is megtakarítani, valamint a tömeget elkerülni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
