Fontos teendőre figyelmeztette magyarországi ügyfeleit a Revolut – ezt mindenkinek meg kell tennie, hamarabb, mint gondolnánk

Hamarosan elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut Bank, amely keddi közleményében bejelentette a magyar bankszámlák bevezetését is. A tájékoztatás szerint a folyamat fokozatosan zajlik majd, a meglévő ügyfelek áthelyezésére az e-mailben küldött értesítést követően legalább két hónappal kerül sor. A teendőket a vállalat a napokban kiküldi ügyfeleinek.

Kiemelték, hogy Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a 2 milliós mérföldkövet. A Revolut már kilenc másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut szerint a magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítéséhez, a banki termékportfólió bővítéséhez, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásához.

A bank tavaly októberben zárta le a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul. Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd.

Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.

„A magyarországi fióktelep működésének elindítása, valamint az, hogy Revolut magyar bankszámlákat kínálhatunk, újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy a piacon ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk. Minden piacon, ahol jelen vagyunk, kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi relevanciára. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a lehető legtöbbet kihozni pénzügyeikből, és nagyobb, jobb kontrollt biztosítsunk számukra a pénzük felett. Legyen szó költségvetési célokról, költési preferenciákról, megtakarításról vagy befektetésről, a Revolut egy teljes ökoszisztémát kínál szuperalkalmazásában, amely központosítja és optimalizálja a pénzügyi döntéseket” – árulta el Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere.