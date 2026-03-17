Fontos teendőre figyelmeztette magyarországi ügyfeleit a Revolut – ezt mindenkinek meg kell tennie, hamarabb, mint gondolnánk
Hamarosan elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut Bank, amely keddi közleményében bejelentette a magyar bankszámlák bevezetését is. A tájékoztatás szerint a folyamat fokozatosan zajlik majd, a meglévő ügyfelek áthelyezésére az e-mailben küldött értesítést követően legalább két hónappal kerül sor. A teendőket a vállalat a napokban kiküldi ügyfeleinek.
Kiemelték, hogy Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a 2 milliós mérföldkövet. A Revolut már kilenc másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).
A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut szerint a magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítéséhez, a banki termékportfólió bővítéséhez, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásához.
A bank tavaly októberben zárta le a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul. Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd.
Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.
„A magyarországi fióktelep működésének elindítása, valamint az, hogy Revolut magyar bankszámlákat kínálhatunk, újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy a piacon ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk. Minden piacon, ahol jelen vagyunk, kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi relevanciára. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a lehető legtöbbet kihozni pénzügyeikből, és nagyobb, jobb kontrollt biztosítsunk számukra a pénzük felett. Legyen szó költségvetési célokról, költési preferenciákról, megtakarításról vagy befektetésről, a Revolut egy teljes ökoszisztémát kínál szuperalkalmazásában, amely központosítja és optimalizálja a pénzügyi döntéseket” – árulta el Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere.
Több változásra is fel kell készülniük az ügyfeleknek
A Revolut kiemelte, hogy minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell személyes adatait az áthelyezési folyamat után, hogy továbbra is ugyanazt a banki élményt élvezhesse. Az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a hivatalos honlapon, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Revolut-felhasználók közötti átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül, az 50 ezer forintos értékhatár alatti, más banknál vezetett számlákra irányuló átutalások továbbra is teljesen ingyenesek maradnak.
Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik. A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.
A közlemény kiemelte, hogy az ügyfelek a változások előtt egyértelmű és időben érkező tájékoztatást kapnak. Hozzátették, hogy a bank teljes átláthatóságot biztosít: nem lesznek rejtett díjak, és az ügyfelek pontosan látni fogják, mikor kerül felszámításra tranzakciós díj, valamint annak pontos összegét.
A legfontosabb tennivalók
A Revolut már elkezdte kiküldeni az ügyfeleknek a legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.
Számlaadatok: miután az ügyfél átkerült a magyar fióktelephez, érdemes minél hamarabb megosztani az új magyar számlaadatokat az érintettekkel, például az ügyfelekkel vagy a munkáltatóval. (Ezt értelemszerűen az utaláshoz szükséges adatokra érti a bank, a bankkártya adatait és a jelszavakat továbbra se adjuk meg másoknak.)
Ismétlődő fizetések esetén kiemelték, hogy a korábbi, litván bankszámlára küldött, tervezett fizetéseket továbbra is megkapja az ügyfél, de új tranzakciókhoz már a magyar számlaadatokat kell használni. A korábbi számlakivonatokhoz, meglévő tranzakciótörténethez továbbra is hozzáférhetünk.
Személyes adatok: az áthelyezési folyamat után minden ügyfélnek frissítenie kell a személyes adatait és dokumentumait, hogy megfeleljen a helyi szabályozásoknak. A későbbiekben mindenkit tájékoztatni fognak arról, hogy ezt mikor és hogyan teheti meg.
Megtakarítási számlák: aki rendelkezik megtakarítási számlával, annál fontos, hogy magyar adóilletősége legyen, és hogy megadja a magyar adóazonosító jelét. A megadott adóazonosító jelet a Profil > Fiók > Személyes adatok > Adóilletőség menüpontban lehet ellenőrizni. Aki ezt elmulasztja, annak az új magyar számlára történő átállás előtt lezárják a megtakarítási számláját. A megtakarítási számla megtartásához mielőbb frissíteni kell az adózási adatokat az applikációban.
A Revolut percenként hat ügyfelet szerez a régióban, és új vezetővel tovább növekedne
Egységes vezetés alá szervezi Európában nyugati és keleti működését a hatalmas sebességgel növekedő fintech szolgáltató. A Revolut 10 másodpercenként szerez egy ügyfelet Közép- és Kelet-Európában, már minden ötödik magyar az ügyfele, de vannak olyan régiós országok, ahol még ennél is jóval nagyobb az ügyfélköre, és tovább óhajt növekedni.
A kelet-közép-európai és a nyugat-európai működést Wiktor Stopa vezetése alatt vonják össze. Ő korábban a vállalat nyugat-európai régiós piacainak növekedéséért és marketingjéért felelt, és most több mint 30 millió ügyfélért fog felelni, és a számukat tovább igyekszik gyarapítani – áll a Litvániában alapított, majd 2015-ben az Egyesült Királyságból útjára indult bank március eleji közleményében.