Nincs mit szépíteni rajta: Putyint megalázták az arab világ vezetői, hirtelen senki se tud elutazni Moszkvába – Trump megmutatta, ki az igazi főnök

Moszkva elhalasztotta a jövő hétre tervezett első orosz-arab csúcstalálkozót, mivel életbe lépett az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által kidolgozott gázai tűzszüneti megállapodás. A döntést Vlagyimir Putyin és az iraki kormányfő hozta meg közösen, mert a legtöbb arab vezető a helyzet miatt nem tudna személyesen Moszkvába utazni.

Az orosz-arab csúcstalálkozót október 15-én tartották volna Moszkvában, de a gázai béketerv és a túszalku miatt az arab vezetők többsége nem tudott volna elutazni / Fotó: AFP

A találkozót október 15-én tartották volna Moszkvában, és ez lett volna az első alkalom, hogy Oroszország és az Arab Liga 22 tagállamának vezetői közösen üljenek tárgyalóasztalhoz.

A Kreml célja az volt, hogy ezzel új szintre emelje kapcsolatait az arab világgal, és elfogadjanak egy 2026–2028-ra szóló együttműködési akciótervet

– ídézte a Bloomberg a Kreml közleményét.

Putyin és az iraki miniszterelnök, Mohammed Sia al-Szudáni – aki jelenleg az Arab Liga Tanácsának elnöke – telefonon egyeztettek a helyzetről.

A közlemény szerint „mivel Donald Trump amerikai elnök gázai béketervének aktív végrehajtási szakasza megkezdődött, sok arab államfő számára nehéz lett volna Moszkvába utazni a jelenlegi körülmények között”.

A gázai béketerv elgáncsolta az orosz-arab csúcstalálkozót

A csúcstalálkozó elhalasztása egybeesik azzal, hogy Izrael és a Hamász aláírta az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti és túszszabadítási megállapodást. A megállapodás értelmében

az izraeli hadseregnek 24 órán belül vissza kell vonulnia egy előre kijelölt vonalig a Gázai övezetben;

majd 72 órás időszak következik, amely alatt a Hamásznak át kell adnia az élő és elhunyt túszokat.

Trump csütörtökön azt mondta, a még életben lévő mintegy húsz túszt várhatóan a jövő hét elején engedik szabadon, és reméli, hogy személyesen részt vehet az Egyiptomban tartandó tűzszüneti aláírási ceremónián, valamint beszédet mondhat az izraeli Kneszetben.