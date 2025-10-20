Robbanás rázta meg Románia egyik legnagyobb kőolajfinomítóját: senki se tudja, hogy történt, de orosz tulajdonban van

Robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban – írta meg az MTI az economica.net alapján.

A rendkívüli eseményről azt írják, hogy az 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. Ami viszont a jelenlegi háborús környezetben aggasztó, hogy egy orosz hátterű olajipari infrastruktúráról van szó.

Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna.

A finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy

540 alkalmazottja volt,

és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett

62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania.

Egyelőre nem világos, mi történt, egy forgatókönyvet sem lehet kizárni. Természetesen történhetett műszaki meghibásodás, ahogy emberi mulasztás is. Azonban az elmúlt hetekben felerősödő, kifejezetten az energetikai infrastruktúrát ért orosz, illetve ukrán katonai műveletek miatt az is felmerülhet, hogy adott esetben valamilyen szervezett akció húzódik meg a háttérben.

Nem a román volt az egyetlen finomító, amelyben robbanás állt be. A Rosznyefty (ROSN.MM) ellenőrzése alatt álló novokujbisevszki olajfinomító (oroszországi Volga régióban) még vasárnap leállította az elsődleges nyersolaj-feldolgozást, miután dróntámadás érte. Ez már a második ilyen eset egy hónapon belül.

A Reutersnek nyilatkozó iparági források szerint az üzem november elején indíthatja újra a termelést. A finomító tavaly 5,74 millió tonna nyersolajat dolgozott fel és