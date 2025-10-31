Megszólalt Oroszország magyarországi nagykövetsége a vagyonbefagyasztásról: „megvan a megfelelő arzenálunk, célzottan fogunk cselekedni"

Már az október 23-24-i EU csúcson érzékelték Oroszországban a magyar sajtó fokozott érdeklődését az orosz vagyonelkobzással kapcsolatban, és arról, hogy Oroszország milyen választ ad arra, hogy az Európai Unió az orosz-ukrán háborúban Ukrajna támogatására használná fel ezeket a pénzeket 0ľ olvasható abban az állásfoglalásban, amely a Világgazdasághoz „Oroszországi Föderáció Nagykövetsége protokollja" aláírással érkezett.

A vagyonbefagyasztás komoly orosz válaszlépéssel jár, közölte a nagykövetség/Fotó: Wikipédia

Mint fogalmaznak, „az október 23-24-i EU-csúcstalálkozó hátterében megfigyeltük a magyar szakértői és újságírói közösség aktivizálódását, amely azt próbálja megérteni, mit tehet Oroszország válaszul az európai joghatóságoknál, különösen a belga letétkezelő Euroclear számláin elhelyezett arany- és devizatartalékainak illegális felhasználására." Mint ismert, az Európai Unió vezetőinek végül nem sikerült egyértelmű lépést tenniük a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna számára történő hasznosításában.

A szöveget változatlan formában idézzük:

„Mindenki számára, aki Oroszország lehetséges válaszlépésein gondolkodik, világossá kell válnia, hogy

először is nemcsak a nemzetközi jog megsértéséről van szó (Az EU részéről ha így jár el – a szerk.), hanem banális lopásról is, amely nem marad megfelelő jogi válasz nélkül Moszkva részéről, és ez mindenkit érinthet, aki valamilyen módon érintett az ilyen illegális akciók elfogadásában és végrehajtásában.

Másodszor, országunknak elegendő arzenál áll rendelkezésére a veszteségek kompenzálására szolgáló intézkedések és lehetőségek terén. És nagyon célzottan és a kölcsönösség elve alapján fogunk cselekedni.

A vagyonbefagyasztást megsínyli az európai beruházási környezet

Egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve" – hangsúlyozzák. Az EU „biztonságos pénzügyi menedékként" szerzett hírneve visszavonhatatlanul elveszne, és az EU pénzügyi szektorába vetett bizalom nullára csökkenne. Emellett a befektetési tevékenység visszaesése és a befektetési környezet romlása felgyorsulna Európa amúgy is problémás gazdaságában. A szuverén kül- és belpolitikát folytató államok között aligha akad olyan, amelyik hajlandó lenne megtakarításait olyan joghatóságokban kockáztatni, amelyek a nemzetközi és a szerződési joghoz semmi közük nem akarnak" – áll a közleményben.

Mi történt eddig?

Az Európai Unió vezetői a kétnapos találkozón októberben kiizzadtak magukból egy dokumentumot, hogyan lehetne az orosz–ukrán háború elején befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna javára felhasználni. Bár a konkrét összegekről, sem más lényeges kérdésről nem született döntés, az elméleti keret valamennyire kirajzolódott. A terv azonban számos jogi, politikai és gazdasági kockázattal járat, és a végrehajtásához az EU-nak még számos akadályt kell elhárítania.