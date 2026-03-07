Új balhé tört ki az éjjel a horvátok és a magyarok között: a Janaf máris nekirontott a Molnak, rögtön veszélybe került az olajszállítás tesztje – „Nem egyezünk bele”
A Jadranski naftovod (Janaf) üdvözölte a Mol döntését, hogy elfogadja a kőolajvezeték kapacitásának újabb tesztelésére tett javaslatot. A Janaf ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a tesztelés folyamatosan történjen, ne pedig szakaszos módon, ahogyan azt a Mol szorgalmazza.
A Janaf vezetéküzemeltető társaság péntek esti közleménye szerint a tesztelés minden vitás kérdést tisztázni fog a horvát vállalat szállítási rendszerének műszaki és üzemeltetési képességeivel kapcsolatban, és megerősíti majd, hogy a Janaf kőolajvezetéke elegendő kapacitással rendelkezik a magyarországi és szlovákiai finomítók ellátásához – számolt be róla az Index.hr horvát hírportál.
A vállalat kiemelte, hogy a Janaf és a Mol közötti egyeztetés a szóban forgó teszt operatív végrehajtásáról még folyamatban van, és a tesztelés feltételeit, valamint a független szakértőkre vonatkozó megállapodást továbbra sem határozták meg.
A Janaf ragaszkodik ahhoz, hogy a vizsgálatot egy hónapon keresztül, folyamatos, napi 24 órás üzemmódban végezzék el, egymillió tonna kőolajjal és a rendes szállítási üzemmódhoz hasonló műszaki paraméterek mellett.
A tesztelést a Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta szakaszon hajtják végre.
A horvát vállalat szerint a javasolt, többfázisú vizsgálat nem adhat valós képet a szállítási feltételekről, mivel ez a megközelítés nem tükrözi azt, ahogyan a rendszer a tényleges működési körülmények között üzemel. Kiemelték, hogy a kőolajvezetéket stabil, megszakítás nélküli üzemi rendben használják, és hogy kizárólag a folyamatos működési mód teszi lehetővé a rendszer hosszú távú szállítási hatékonyságának, valamint az ellátásbiztonságban betöltött szerepének hiteles értékelését.
„A Janaf csak olyan modellt tud elfogadni, amely valós működési körülmények között elért eredményeket biztosít, a Mol által javasolt tesztelési keret ugyanis nincs összhangban a rendszer követelményeivel. Ez az Európai Bizottságban tartott megbeszéléseken is világosan elhangzott” – áll a Janaf közleményében.
Hangsúlyozták, hogy éppen emiatt a Janaf nem fogadja el a többfázisú modellt, hanem egy nagyobb mennyiségen alapuló modellt támogat, amely megbízható eredményeket tesz lehetővé, és amelynek megkezdésére azonnal készen állnak.
Jövő héten kezdődhet a teszt a Mol szerint
A Mol pénteken arról számolt be, hogy a Janaffal kötött megállapodás értelmében az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjeinek sorozata március 11-én kezdődik meg, és 10 hónapon át tart majd, három-négy szakaszban.
A Mol szerint ezekben a szakaszokban a szakértők azt vizsgálják majd, hogy az infrastruktúra különböző időjárási körülmények között, különböző évszakokban és eltérő nyersolajtípusok esetén milyen stabil, fenntartható és hosszú távon folyamatos szállítási teljesítményt tud biztosítani.
A Janaf indítja a tíz hónapos vezetéktesztet – mikor lesz ebből olajszállítás?
A Mol csoport és a horvátországi Janaf vezetéküzemeltető társaság megállapodása után március 11-én kezdődik az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata a Mol közleménye szerint. A teszt 10 hónapig tart, és három-négy ütemben zajlik. Azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, különböző olajtípusokkal és időjárási viszonyok között.
A most induló tesztek első fázisaiban még nem üzemel teljes kapacitással a vezeték, mert ugyan a Slovnaft pozsonyi finomítója 100 százalékig üzemképes, a Dunai Finomító egyelőre korlátozott termelési kapacitással működik. A napi 40 ezer tonnás csúcskapacitás tesztje csak a korábban kigyulladt és jelenleg javítás alatt álló AV3 üzem helyreállítása után, várhatóan az ősszel lesz lehetőség.
A mintegy 10 hónapig tartó, több elemből álló teszt során a felek arra is kíváncsiak, hogy a horvátországi olajszállítási logisztika egésze hogyan teljesít. Ezért a vezeték kapacitásán túl megvizsgálják többek között
- a kikötői kapacitást,
- a kitárolási képességet és gyorsaságot,
- illetve a kőolajkeverési képességeket.
A teljes körű tesztsorozatot nemzetközi és független megfigyelőcsapat bevonásával történik. A Mol amerikai, a Janaf német szakértőket von be a feladatba.