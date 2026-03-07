Új balhé tört ki az éjjel a horvátok és a magyarok között: a Janaf máris nekirontott a Molnak, rögtön veszélybe került az olajszállítás tesztje – „Nem egyezünk bele”

A Jadranski naftovod (Janaf) üdvözölte a Mol döntését, hogy elfogadja a kőolajvezeték kapacitásának újabb tesztelésére tett javaslatot. A Janaf ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a tesztelés folyamatosan történjen, ne pedig szakaszos módon, ahogyan azt a Mol szorgalmazza.

Hamarosan kezdetét veszi az Adria vezeték tesztje / Fotó: Mol

A Janaf vezetéküzemeltető társaság péntek esti közleménye szerint a tesztelés minden vitás kérdést tisztázni fog a horvát vállalat szállítási rendszerének műszaki és üzemeltetési képességeivel kapcsolatban, és megerősíti majd, hogy a Janaf kőolajvezetéke elegendő kapacitással rendelkezik a magyarországi és szlovákiai finomítók ellátásához – számolt be róla az Index.hr horvát hírportál.

A vállalat kiemelte, hogy a Janaf és a Mol közötti egyeztetés a szóban forgó teszt operatív végrehajtásáról még folyamatban van, és a tesztelés feltételeit, valamint a független szakértőkre vonatkozó megállapodást továbbra sem határozták meg.

A Janaf ragaszkodik ahhoz, hogy a vizsgálatot egy hónapon keresztül, folyamatos, napi 24 órás üzemmódban végezzék el, egymillió tonna kőolajjal és a rendes szállítási üzemmódhoz hasonló műszaki paraméterek mellett.

A tesztelést a Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta szakaszon hajtják végre.

A horvát vállalat szerint a javasolt, többfázisú vizsgálat nem adhat valós képet a szállítási feltételekről, mivel ez a megközelítés nem tükrözi azt, ahogyan a rendszer a tényleges működési körülmények között üzemel. Kiemelték, hogy a kőolajvezetéket stabil, megszakítás nélküli üzemi rendben használják, és hogy kizárólag a folyamatos működési mód teszi lehetővé a rendszer hosszú távú szállítási hatékonyságának, valamint az ellátásbiztonságban betöltött szerepének hiteles értékelését.

„A Janaf csak olyan modellt tud elfogadni, amely valós működési körülmények között elért eredményeket biztosít, a Mol által javasolt tesztelési keret ugyanis nincs összhangban a rendszer követelményeivel. Ez az Európai Bizottságban tartott megbeszéléseken is világosan elhangzott” – áll a Janaf közleményében.

Hangsúlyozták, hogy éppen emiatt a Janaf nem fogadja el a többfázisú modellt, hanem egy nagyobb mennyiségen alapuló modellt támogat, amely megbízható eredményeket tesz lehetővé, és amelynek megkezdésére azonnal készen állnak.