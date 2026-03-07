Befektetés: dől a friss pénz a magyarok kedvenc eszközébe – már közel 400 milliárd forintot termelt
Átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is a hazai befektetési alapok, melyek vagyona menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján.
A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.
A januári 393 milliárd forintos gyarapodás
- leginkább az erős hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont.
- A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban,
- a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.
A legtöbb friss pénz, 90 milliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként közel 5 százalékkal nőtt.
Kifizetődött a tőzsdei befektetés, a kötvényeket kerülték az ügyfelek
Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is, az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket. A terméktípus mindezeknek köszönhetően 6 százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.
A vegyes alapok bő 4 százalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások.
A közel 8000 milliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált.
A második legnagyobb eszközértékű kockázati- és magántőkealapokra hasonló nyomás nehezedett. A tulajdonosok 38 milliárd fonttal csökkentették tőkéjüket, amit az árfolyamok alakulása sem tudott érdemben mérsékelni, így 0,6 százalékos mínusszal zárult a hónap számukra.
Tombol az aranyláz a hazai alapoknál is
A kisebb méretű eszközök közül a pénzpiaci alapok a beérkező kilencmilliárd forint révén bővültek 2 százalékkal, és a garantált alapoknál is a jelentős, 28 milliárd forintos tőkeinjekció eredményezett 3 százalékos növekedést.
Az árupiaci alapokat is megrohamozták a befektetők, többek között az arany és ezüst ralija hozta meg a kedvet a befektetésre: januárban 38 milliárd forint érkezett mintegy 300 milliárd forintot kezelő terméktípusba. A piaci hozamok is jól alakultak, így egy hónap alatt csaknem ötödével ugrott meg a legkisebb kategória összvagyona.