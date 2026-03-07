Deviza
Befektetés: dől a friss pénz a magyarok kedvenc eszközébe – már közel 400 milliárd forintot termelt

Már januárban új csúcsot döntött a hazai alapkezelők vagyona, ami először lépte át a 27 ezermilliárd forintot. A hazai megtakarítók kedvelt befektetésébe dől a friss pénz, és a hozamok is jelentősen gyarapították a vagyont, noha a forint erősödése ellenszelet jelentett.
K. T.
2026.03.07, 07:06
Frissítve: 2026.03.07, 07:06

Átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is a hazai befektetési alapok, melyek vagyona menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján.

Rengeteg friss befektetés érkezett az év elején az alapkezelőkhöz, akik meg is dolgoztak a saját és az ügyfelek pénzéért / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.

A januári 393 milliárd forintos gyarapodás 

  • leginkább az erős  hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont. 
  • A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban, 
  • a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.

A legtöbb friss pénz, 90 milliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként közel 5 százalékkal nőtt.

Kifizetődött a tőzsdei befektetés, a kötvényeket kerülték az ügyfelek

Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is, az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket. A terméktípus mindezeknek köszönhetően 6 százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.

A vegyes alapok bő 4 százalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások.

A közel 8000 milliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált.

A második legnagyobb eszközértékű kockázati- és magántőkealapokra hasonló nyomás nehezedett. A tulajdonosok 38 milliárd fonttal csökkentették tőkéjüket, amit az árfolyamok alakulása sem tudott érdemben mérsékelni, így 0,6 százalékos mínusszal zárult a hónap számukra.

Tombol az aranyláz a hazai alapoknál is 

A kisebb méretű eszközök közül a pénzpiaci alapok a beérkező kilencmilliárd forint révén bővültek 2 százalékkal, és a garantált alapoknál is a jelentős, 28 milliárd forintos tőkeinjekció eredményezett 3 százalékos növekedést.

Az árupiaci alapokat is megrohamozták a befektetők, többek között az arany és ezüst ralija hozta meg a kedvet a befektetésre: januárban 38 milliárd forint érkezett mintegy 300 milliárd forintot kezelő terméktípusba. A piaci hozamok is jól alakultak, így egy hónap alatt csaknem ötödével ugrott meg a legkisebb kategória összvagyona.
 

