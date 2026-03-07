Befektetés: dől a friss pénz a magyarok kedvenc eszközébe – már közel 400 milliárd forintot termelt

Átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is a hazai befektetési alapok, melyek vagyona menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján.

Rengeteg friss befektetés érkezett az év elején az alapkezelőkhöz, akik meg is dolgoztak a saját és az ügyfelek pénzéért / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.

A januári 393 milliárd forintos gyarapodás

leginkább az erős hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont.

A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban,

a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.

A legtöbb friss pénz, 90 milliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként közel 5 százalékkal nőtt.

Kifizetődött a tőzsdei befektetés, a kötvényeket kerülték az ügyfelek

Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is, az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket. A terméktípus mindezeknek köszönhetően 6 százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.

A vegyes alapok bő 4 százalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások.

A közel 8000 milliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált.