Iszonyú hírt közölt Putyin a magyarokkal az orosz gázról, éppen ettől tartott Orbán Viktor: "Ezt a veszélyt mi kezeljük"

Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szigetszentmiklóson. Ezt egy friss beszélgetésre hivatkozva közölte, amit Putyin orosz elnökkel folytatott.

Putyin iszonyú hírt közölt a magyarokkal az orosz gázról / Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentés nem előzmény nélküli, de Szijjártó Péter most újabb részleteket osztott meg. A Világgazdaság is megírta a napokban, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az orosz titkosszolgálatok információkkal rendelkeznek a kijevi rezsim fekete-tengeri gázvezetékek elleni szabotázsakciókra vonatkozó előkészületeiről.

A törökországi orosz nagykövetség arról számolt be, hogy szabotázskísérletek történtek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen.

Előtte nem sokkal Vlagyimir Putyin az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt is arról beszélt, hogy az ukránok a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezi.

Putyin iszonyú hírt közölt a magyarokkal az orosz gázról

A Török Áramlat kritikus fontosságú energiacsatorna Magyarország számára:

lényegében ezen kapja az ország az orosz gázt,

miután az ukránok évekkel ezelőtt leállították a területeken haladó Testvériség gázvezetéket.

A magyar külügymnisztérium mostani közlése szerint a Szijjártó Péter Szigetszentmiklóson tartott lakossági fórumot. Itt leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól.

Egyrészt, mert a forrás megbízható,

másrészt, mert olcsó.

És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra" – fogalmazott.

Nem akarunk drágábban, és nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor mindjárt a rezsicsökkentésnek kampó lenne.

Majd üdvözölte, hogy e heti moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.