Iszonyú hírt közölt Putyin a magyarokkal az orosz gázról, éppen ettől tartott Orbán Viktor: "Ezt a veszélyt mi kezeljük"

Nem viccből rendelték el az energetikai létesítmények védelmét. Putyin egészen konkrét fenyegetésről számolt be Szijjártó Péternek az orosz gáz leszállításáról, amikor Moszkvában tárgyaltak.
VG
2026.03.07, 06:32
Frissítve: 2026.03.07, 06:57

Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szigetszentmiklóson. Ezt egy friss beszélgetésre hivatkozva közölte, amit Putyin orosz elnökkel folytatott.

Putyin, török áramlat
Putyin iszonyú hírt közölt a magyarokkal az orosz gázról / Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentés nem előzmény nélküli, de Szijjártó Péter most újabb részleteket osztott meg. A Világgazdaság is megírta a napokban, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az orosz titkosszolgálatok információkkal rendelkeznek a kijevi rezsim fekete-tengeri gázvezetékek elleni szabotázsakciókra vonatkozó előkészületeiről.

A törökországi orosz nagykövetség arról számolt be, hogy szabotázskísérletek történtek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen.

Előtte nem sokkal Vlagyimir Putyin az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt is arról beszélt, hogy az ukránok a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezi.

Putyin iszonyú hírt közölt a magyarokkal az orosz gázról

A Török Áramlat kritikus fontosságú energiacsatorna Magyarország számára:

lényegében ezen kapja az ország az orosz gázt,

miután az ukránok évekkel ezelőtt leállították a területeken haladó Testvériség gázvezetéket.

A magyar külügymnisztérium mostani közlése szerint a Szijjártó Péter Szigetszentmiklóson tartott lakossági fórumot. Itt leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól.

  • Egyrészt, mert a forrás megbízható,
  • másrészt, mert olcsó.

És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra" – fogalmazott.

Nem akarunk drágábban, és nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor mindjárt a rezsicsökkentésnek kampó lenne.

Majd üdvözölte, hogy e heti moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.

Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy akik most olajblokád alatt tartják Magyarországot, azok ugyanazok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket is.

És az orosz elnök nekem szerdán azt mondta, hogy a helyzet az, hogy azt detektálták, hogy az ukránok elkezdték előkészíteni a Török Áramlat felrobbantását is. De elmondta, hogy úrrá lettek a helyzeten, (…) és ezt a veszélyt ők kezelik

– árult el részleteket a Putyinnal folytatott tárgyalásáról.

Csak azért mondom, hogy mikor a miniszterelnök felvonultatja a védekezésnek a következő szintjét az energiainfrastruktúra védelmére, az nem viccből van, hanem azért, mert olyanokkal állunk szemben, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot és elő akarták készíteni a Török Áramlat kapcsán ugyanazt – mutatott rá.

Mint ismert, Orbán Viktor katonai védelmet rendelt el a magyaroroszági energetikai létesítményeknél. Pénteken pedig a Kossuth Rádióban jelezte, hogy arra kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek az Ukrajnát délről elkerülő gázvezetékben, mert abban a pillanatban nekünk ellátási gondjaink vannak.

Tehát nekem nem csak Magyarországra kell figyelnem, hanem a többi ország területén keresztül haladó gázvezetékrendszer biztonságára is folyamatosan – jegyezte meg.

Barátság vezeték: Zelenszkij jól látja a magyar választásokat

Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték blokádja kapcsán "jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást" emlegetett a Kijev-Brüsszel-Berlin tengely részéről, aminek a fő célja, hogy a magyar kormány változtasson az álláspontját Ukrajnát illetően, valamint hogy a Tisza Pártot segítsék a választás előtt.

Kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jól látja, hogy Magyarország mellett Ukrajna számára is sorskérdés az április 12-i választás eredménye, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor hazánk biztosan nem megy háborúba, a magyarok pénzét nem kapják meg, és soha nem lesznek tagjai az Európai Uniónak.

"Ukrán szempontból a teljesen logikus lépés az, hogy a Tisza Pártot kell segíteni, hogy Magyarországon kormányra kerüljön. És ugye ez a célkitűzés teljes mértékben egybeesik Brüsszel és Berlin célkitűzésével is" - vélekedett.

"Berlinből, Brüsszelből teljes mértékben egybevág az akarat a kijevi akarattal, és ezért létrejött egy ilyen tengely, ami megpróbál minket kinyírni, s ugye ezen a tengelyen született meg az a remek döntés, hogy akkor próbálják ezt meg azzal, hogy a Zelenszkij lezárja a kőolajszállítást. Merthogy ebből mi következik? Lesz egy jó kis ellátási válság, sorok a benzinkutaknál, és mellette mondjuk ezer forintos benzinár, ami azért még a politológusok szerint is nagyon ritkán jó a kormánynak" – hangsúlyozta.

