Ez nem tartott sokáig: visszaáll az orosz olajra a világ egyik legnagyobb finomítója – 22 millió hordó indulhat meg azonnal

India legnagyobb magántulajdonú olajfinomító vállalata, a Reliance Industries újra komolyan fontolóra vette az orosz nyersolaj vásárlásának lehetőségét, miután az Amerikai Egyesült Államok csütörtökön ideiglenes, egy hónapra szóló engedélyt adott Indiának arra, hogy olyan, orosz eredetű nyersolajat vásároljon, amelyet március 5-én vagy azt megelőzően raktak hajóra.

India legnagyobb finomítója egyből lecsapna az orosz olajra / Fotó: Olga Rolenko / Shutterstock

Indiában már az engedély kiadása előtt is felmerült, hogy ismét vásárolna az Ázsiában úszó tárolásban felhalmozott orosz nyersolajból, mivel az iráni háború és Teherán térségbeli megtorló csapásai súlyosan megzavarták a Közel-Keletről érkező olajszállításokat. India a világ harmadik legnagyobb nyersolajimportőre, behozatalának csaknem 60 százaléka közel-keleti forrásokra támaszkodik, emiatt a Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt tartályhajó-forgalom komoly nyomást helyezett az ellátására – írta az OilPrice.com.

Ezért az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) csütörtökön általános engedélyt adott Indiának arra, hogy az indiai finomítók 2026. április 4-ig orosz nyersolajat vásároljanak bármely olyan hajóról – beleértve a blokkolt hajókat is –, amelyre azt 2026. március 5-én vagy azt megelőzően rakták fel.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok alapján jelenleg csaknem 15 millió hordó orosz eredetű nyersolaj is tankereken vesztegel India közelében – az Arab-tengeren és a Bengáli-öbölben –, miközben további 7 millió hordó orosz nyersolaj várakozik Szingapúr közelében.

Mielőtt az Aerikai Egyesült Államok 2025 októberében szankciókat vezetett be Oroszország legnagyobb termelőivel, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, az indiai milliárdos Mukesh Ambani érdekeltségébe tartozó Reliance Industries volt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlója, a vállalat a Rosznyefttel kötött hosszú távú megállapodás értelmében napi több mint félmillió hordót importált.

Az amerikai szankciókat következtében azonban az indiai finomítók többsége, így a Reliance Industries is leállította valamennyi Rosznyeft-beszerzését, és nem orosz forrásokból kezdett nyersolajat vásárolni.