Karácsony Gergely a fejéhez kap: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Budapestről – ez már a bóvlinál is rosszabb
Leminősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings péntek éjjel. A nagy nemzetközi, amerikai hitelminősítő alapvetően a magyar főváros és a kormány közötti viszony további romlásával indokolta a Londonban bejelentett döntést.
A Moody's azt hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben még tovább erősödött a Budapestet terhelő,
- eddig is jelentős likviditási stressz
- és romlottak a város költségvetési tervezési képességei.
Mindennek következtében Budapest hosszú futamú hazai és külső kötelezettségeinek adóskockázati osztályzatát
az eddigi "Ba1"-ről egy fokozattal "Ba2"-re rontotta.
A "Ba1" minősítés csak tavaly december legvégén született meg, az már eleve bóvlinak számított. Tehát mindössze három hónap alatt Budapest még lejjebb került.
Budapest: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő
A Moody's tehát néhány héten belül másodszor minősítette vissza Budapestet és legutóbb decemberben rontotta a főváros osztályzatait.
A Moody's módszertanában a "Ba2" besorolás két szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a "Baa3" minősítéstől.
A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi "ba1"-ről ugyancsak egy fokozattal "ba2"-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). És ezzel még nincs vége:
a hitelminősítő az új besorolásokra is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást állapított meg.
A december 29-én bejelentett előző leminősítés során a cég a befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását, az addigi "Baa3"-ról a most tovább rontott "Ba1"-re módosítva az osztályzatot.
A hitelminősítő a decemberben megállapított besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette, és ennek a felülvizsgálatnak a végeztével rontotta pénteken még egy fokozattal a budapesti osztályzatokat.
Az új osztályzatra érvényes negatív kilátás az eddigi leminősítési felülvizsgálat helyébe lépett.
A pénteki újabb leminősítéshez fűzött indoklásban a Moody's felidézi, hogy a kormány januárban pénzt vont el Budapesttől, miután a főváros nem teljesítette a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás első befizetését.
A lépés tovább rontotta Budapest gyenge likviditási pozícióját. A hitelminősítő szerint a likviditási nyomást fokozza, hogy szigorodott a főváros folyószámlahitel-keretének feltételrendszere, és ez növelte a refinanszírozási kockázatokat,
jóllehet a város kérte és meg is kapta a folyószámlahitel-keret 10 milliárd forintos növelését a márciusi iparűzésiadó-bevételek megérkezéséig kialakult rövidtávú finanszírozási rés áthidalására.
A Moody's megállapítása szerint a szolidaritási hozzájárulás – amely a 2019-es bevezetése óta jelentősen emelkedett, de ezzel párhuzamosan Budapest bevételei még nagyobb összeggel nőttek – továbbra is a magyar főváros pénzügyeit terhelő egyik fő strukturális nyomás, és ha az Alkotmánybíróság a most folyó eljárásban a kormány álláspontját támogatja,
Budapesttől követelhető lesz a korábban ki nem fizetett részletek folyósítása is, ez pedig még további nyomást gyakorolna a főváros likviditására.
A Moody's kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve 2024-ben már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.
A hitelminősítő közölte, hogy várakozása szerint az így számolt fővárosi adósságráta 2027-ig 30 százalékra csökken tovább.
Törvénytelenségektől hemzseg a főváros működése, a főispán tiszta vizet öntött a pohárba
Sára Botond szerint továbbra is jogszabályellenesen működik a főváros, mivel a júniusig érvényes költségvetés nem létező bevételekkel számol. A kormányhivatal vezetője azt is állítja, hogy Karácsony Gergely egy személyben osztogat pozíciókat, és a budapestieket a készpénzes fizetés lehetőségétől is megfosztaná.