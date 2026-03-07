Karácsony Gergely a fejéhez kap: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Budapestről – ez már a bóvlinál is rosszabb

Leminősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings péntek éjjel. A nagy nemzetközi, amerikai hitelminősítő alapvetően a magyar főváros és a kormány közötti viszony további romlásával indokolta a Londonban bejelentett döntést.

Fotó: Illyés Tibor

A Moody's azt hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben még tovább erősödött a Budapestet terhelő,

eddig is jelentős likviditási stressz

és romlottak a város költségvetési tervezési képességei.

Mindennek következtében Budapest hosszú futamú hazai és külső kötelezettségeinek adóskockázati osztályzatát

az eddigi "Ba1"-ről egy fokozattal "Ba2"-re rontotta.

A "Ba1" minősítés csak tavaly december legvégén született meg, az már eleve bóvlinak számított. Tehát mindössze három hónap alatt Budapest még lejjebb került.

Budapest: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő

A Moody's tehát néhány héten belül másodszor minősítette vissza Budapestet és legutóbb decemberben rontotta a főváros osztályzatait.

A Moody's módszertanában a "Ba2" besorolás két szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a "Baa3" minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi "ba1"-ről ugyancsak egy fokozattal "ba2"-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). És ezzel még nincs vége:

a hitelminősítő az új besorolásokra is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást állapított meg.

A december 29-én bejelentett előző leminősítés során a cég a befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását, az addigi "Baa3"-ról a most tovább rontott "Ba1"-re módosítva az osztályzatot.

A hitelminősítő a decemberben megállapított besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette, és ennek a felülvizsgálatnak a végeztével rontotta pénteken még egy fokozattal a budapesti osztályzatokat.

Az új osztályzatra érvényes negatív kilátás az eddigi leminősítési felülvizsgálat helyébe lépett.

A pénteki újabb leminősítéshez fűzött indoklásban a Moody's felidézi, hogy a kormány januárban pénzt vont el Budapesttől, miután a főváros nem teljesítette a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás első befizetését.