Összesen 12 ezer észak-koreai munkás megy Oroszországba drónt gyártani, már a fegyvergyárakba sem jut elég munkaerő

Tovább segíti Oroszország háborúját Ukrajna ellen Észak-Korea, mely még az idei évben 12 ezer munkást küldene az egyik tatárföldi dróngyárba az ukrán katonai hírszerzés (GUR) értesülései szerint.

Az orosz drónokat hamarosan észak-koreai kezek szerelik majd össze / Fotó: Harasymiv / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Nem lesznek milliomosok a dróngyárakban dolgozó észak-koreaiak

Október végén az orosz külügyminisztériumban találkoztak a helyi tisztviselők és a munkaerő-kölcsönzést biztosító észak-koreai cég vezetői. Az ukránok azt is tudni vélik, hogy

az észak-koreai munkások napi legalább 12 órát dolgoznak majd, óránként 2,5 dollár (mintegy 830 forint) körüli fizetésért.

Az Alabuga különleges gazdasági övezetben található üzem elsősorban az iráni Sahedeken alapuló csapásmérő drónokat gyárt, ám a termelést nehezíti a munkaerőhiány – írja az ukrán ZN.

Korábban, az orosz oldalon elesett észak-koreai katonákra emlékező ünnepségen Kim Dzsongun észak-koreai vezető a két ország közötti katonai együttműködés fokozását ígérte. Phenjan katonák és munkások mellett lőszerszállítmányokkal is segíti Moszkvát, de 5 ezer utászt is küldött, hogy segítsenek az infrastruktúra helyreállításában.

Bár az észak-koreai katonák csak a kurszki ukrán betörés felszámolásában vettek részt, Ukrajna területére nem hatoltak be, az orosz–ukrán határ közelében jelenleg is állomásozik mintegy 10 ezer észak-koreai katona. A dél-koreai hírszerzés szerint azonban folyamatosan zajlik újabb katonák kiképzése és kiválasztása oroszországi küldetésre.