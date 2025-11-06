Deviza
EUR/HUF386.7 -0.04% USD/HUF335.91 -0.17% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF415.28 -0.04% PLN/HUF90.87 -0.05% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.88 +0.03% EUR/HUF386.7 -0.04% USD/HUF335.91 -0.17% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF415.28 -0.04% PLN/HUF90.87 -0.05% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.88 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-kelet
F-35 vadászrepülőgép
Egyesült Államok
Szaúd-Arábia

Ettől Trump kiugrik a bőréből: bekopogtatott hozzá a világ egyik legnagyobb olajhatalma, hogy venne tőle 48 darab amerikai csúcsvadászgépet - már nem jó neki az európai, F-35-öt akar

Szaúd-Arábia 48 F–35-ös vadászgépet kér az USA-tól, hogy lecserélje elavult légierejét. Az F–35 egy ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet a Lockheed Martin és partnerei fejlesztettek ki.
VG
2025.11.06, 06:23
Frissítve: 2025.11.06, 06:32

Szaúd-Arábia akár 48 darab F-35-ös lopakodó vadászgépet vásárolhat az Egyesült Államoktól, több milliárd dolláros értékben. A szaúdiak évek óta ostromolják a Fehér Házat a Lockheed Martin csúcsmodelljéért, a Pentagon vizsgálja a kérését, a végső szó Donald Trump elnöké és a Kongresszusé – írja a Neokohn.

Stealth fighter F35B trains in Japan Szaúd-Arábia venne 48 darab amerikai csúcsvadászgépet – már nem jó neki az európai, F-35-öt akar
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az Egyesült Államok minden közel-keleti fegyvereladását a QME-politika (Qualitative Military Edge) alapján vizsgálja felül, amelynek célja, hogy Izrael mindig a régió legfejlettebb amerikai fegyvereihez férjen hozzá, megelőzve a többi arab vagy muszlim államot. Izrael jelenleg egyedüliként rendelkezik a térségben az F–35-össel.

Az F-35-ösök eladása paradigmaváltást hozhatna: Szaúd-Arábia hozzáférhetne Izraeléhez hasonló technológiához, ami alááshatja a QME-t, és megkérdőjelezi Izrael regionális katonai dominanciáját. Mohammed bin Szalmán koronaherceg közelgő amerikai látogatása felgyorsíthatja a döntést.

A világ legdrágább vadászgépe

Az F–35 egy ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet a Lockheed Martin és partnerei fejlesztettek ki. A projekt a világ legdrágább fegyverprogramjai közé tartozik, a teljes költség – beleértve a fejlesztést, gyártást, karbantartást – körülbelül 1,7 ezermilliárd dollárra becsülhető. 

Egyetlen gép gyártási költsége mintegy 109 millió dollár, ráadásul a gép működtetése és karbantartása is jókora költségekkel jár. Az F–35-program komoly technológiai és gyártási kihívásokkal küzdött, de a gép továbbra is a legfejlettebb vadászgépek közé tartozik, így több ország is tervezi a beszerzését.

Fejlett lopakodóképességgel és sokoldalú szenzortechnológiával rendelkeznek, az F–35A változata pedig hagyományos és nukleáris fegyverzet hordozására is képes.

Meggondolta magát a NATO egyik legerősebb tagállama: mégse kell neki az amerikaiak F-35-öse, talált jobb vadászgépet

Miután Spanyolország elutasította az amerikai F–35-ös lopakodó vadászgépeket, állítólag fontolgatja török repülőgépek beszerzését. Spanyolország döntése egy olyan időszakban született, amikor több ország, köztük Kanada, Portugália és Svájc is újragondolta az F–35-ös programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásait.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu