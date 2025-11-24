Deviza
Az EU-vezetők kizsigerelték az amerikai béketervet, Friedrich Merz szerint a héten nem várható áttörés

Friedrich Merz német kancellár szerint Oroszországnak azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülnie az ukrajnai háború lezárásához, de a béke nem járhat Ukrajna szuverenitásának feladásával.
VG
2025.11.24, 13:48
Frissítve: 2025.11.24, 14:12

Friedrich Merz német kancellár hétfőn ismételten felszólította Oroszországot, hogy mozduljon meg és kezdjen érdemi béketárgyalásokat Ukrajnával. A kancellár hangsúlyozta: a háború lezárása elképzelhetetlen Moszkva részvétele nélkül, ugyanakkor kizárta, hogy a megoldás Ukrajna szuverenitásának feladása árán szülessen.

G20 summit in South Africa Az EU-vezetők kizsigerelték az amerikai béketervet, Friedrich Merz szerint a héten nem várható áttörés
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellár szerint a Trump-adminisztráció által kitűzött november 27-i határidő irreális, a megoldás csak Ukrajna és Európa beleegyezésével képzelhető el.

Mint ismert, az amerikai béketerv értelmében Kijev lemondana a Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyében a frontvonal képezné a határt. Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért. 

A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól.

Ukrajna jogosult lenne az EU-tagságra, és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra; a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.

Marco Rubio még nem hallott az európai javaslatokról

A tárgyalásokról kiadott közös közlemény szerint a megbeszélések konstruktív légkörben, kölcsönös tisztelettel zajlottak az amerikai és az ukrán tisztviselők között. A közlemény kiemeli, hogy jelentős előrelépés történt a álláspontok közelítésében, valamint a további konkrét lépések kijelölésében.

Ehhez kapcsolódik, hogy javaslatot nyújtott be az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország az Egyesült Államok nemrégiben közzétett, 28 pontos ukrajnai béketervéhez kapcsolódóan. A dokumentumban módosítanák a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolja, hogy Ukrajna a NATO 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól.

Marco Rubio feltűnő távolságtartással kezelte az európai partnereket. A politikus ugyanis Genfben ennek kapcsán kijelentette, hogy még nem hallott az európai javaslatokról.

