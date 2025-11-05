Deviza
Elindult a fűtési szezon Ukrajnában – elkeserítő a helyzet, a kiserőművekben bíznak

Egyelőre minden második háztartásban van meleg.
Andor Attila
2025.11.05, 13:42
Frissítve: 2025.11.05, 13:47

Ukrajnában hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon, és már a lakosság 50 százaléka, valamint a szociális intézmények 70 százaléka csatlakozott a központi távfűtési rendszerhez – közölte Olekszij Kuleba helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségfejlesztési miniszter.

fűtés
Fűtés: vajon fog működni Ukrajnában? / Fotó: Anelo / Shutterstock

Kuleba elmondta, hogy a kormány több forgatókönyvvel készül a télre, hogy biztosítsa az ország energetikai stabilitását még a legnehezebb körülmények között is. A fő hangsúly a tartalékok meglétén, az üzemanyagkészleteken, valamint a „megtörhetetlenségi pontok” folyamatos működésén van. Külön figyelmet fordítanak az energetikai infrastruktúra fizikai védelmére az orosz támadásokkal szemben – írja a Kiszo.

A miniszter szerint jelenleg 1,8 gigawattnyi elosztott hőenergia-termelő kapacitás – például kiserőművek és moduláris kazánházak – működik,

 és ezek fejlesztése tovább zajlik. A decentralizált energiatermelés a téli hónapokban kulcsfontosságú lehet az ország energiabiztonságának fenntartásához. Az ülésen a résztvevők a fűtési szezon beindítása mellett az energiaimport növeléséről, a termelési kapacitások bővítéséről és a károk utáni gyors helyreállítási igényekről is egyeztettek.

Lassú ütemben töltődnek az ukrán gázkészletek

A tárolókban jelenleg összegyűlt mennyiség még mindig viszonylag alacsony. A legfrissebb adatok szerint 2025. október 31-én a gázfelhalmozás üteme továbbra is lassú, bár az import révén sikerült elkerülni a gyorsabb felhasználást.

A pozitív fejlemény, hogy Ukrajna ismét elkezdte importálni a gázt Lengyelországból, miután a lengyel gázszolgáltató befejezte a karbantartási munkálatokat. Ez lehetőséget ad arra, hogy a következő napokban még ne kelljen intenzíven kivenni a gázkészletekből.

Jelenleg Ukrajna tárolóiban a gázmennyiség meghaladja a kormány által kitűzött 8,5 milliárd köbmétert.

A helyzet még nem jelent közvetlen veszélyt az energiaellátásra, de az elkövetkező hetekben kiemelten fontos a készletek további növelése.

 

