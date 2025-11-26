Igazi nagyágyúkat küld Moszkvába Trump: ők lehetnek a béketárgyalás kulcsfigurái – nem véletlenül utazik el a magyar miniszterelnök?

Immár három és háromnegyed éve, egész pontosan 1371 napja zajlik az orosz–ukrán háború. A frontvonalakon az elmúlt hetekben minimális változások történtek, mindkét fél apró részsikerekről számolhat be, amikből az oroszoknak egy kicsivel több van. Az összecsapások ettől függetlenül véresek, a gyakran egymás kritikus infrastruktúráját célba vevő dróntámadások és rakétacsapások katonai és civil áldozatokat egyaránt szednek. Mivel jelentős változások szinte hónapok óta nem történtek a hadszíntéren, így egyre többen gondolják úgy, hogy a háborút katonailag egyik fél sem tudja megnyerni, legalábbis gyorsan biztosan nem. A világ már a békekötést várja, a tekintetek most a tárgyalóasztalokra szegeződnek.

Békeküldetés: Steve Witkoff (b) fontos feladatot kapott Donald Trumptól (j) / Fotó: Jim Watson / AFP

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump már a tavalyi elnökválasztás során azzal kampányolt, hogy lezárja a világban zajló háborúkat. Bár az izraeli háborút, úgy tűnik, sikerült rendeznie, az Ukrajnában zajló harcok esetében még nem érte el a várt áttörést. Az amerikai elnök augusztusban Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is fogadta, azonban a háborúban álló két ország vezetőjének találkozóját még nem sikerült tető alá hozni. A konfliktus korábbi szakaszában ugyan zajlottak kétoldalú tárgyalások a felek között, közvetítő fél segítségével, és a két elnök nélkül. Közös részvételüket azonban egyre több szereplő sürgetné.

Mindenkinek van egy béketerve, de konszenzus még nincs a háború lezárásáról

Egy ideig úgy tűnt, hogy ezt még ősszel sikerül tető alá hozni, a budapesti békecsúcs előkészítése meg is kezdődött, azonban egyelőre elnapolták, miután láthatóan nem közeledtek az álláspontok, és a találkozó Budapestre szervezését felvető Trump sem szeretett volna egy olyan békecsúcsot, amely nem hoz érdemi eredményt. Ettől függetlenül a békekötést szorgalmazó szereplők nem tétlenkedtek. Az Egyesült Államok múlt héten előterjesztett egy 28 pontból álló béketervet. Ez különösen a NATO -charta 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat, az Oroszország és Ukrajna közötti meg nem támadási megállapodást, Kijev NATO-csatlakozási szándékának elutasítását és az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését tartalmazza. Nem sokkal ezután az Európai Unió is nyilvánosságra hozta saját, 24 pontos javaslatát, amely nem tartalmazza Ukrajna NATO-ba való belépésének tilalmát, viszont Ukrajna EU-ba való belépésének engedélyezését javasolja, és azonnali tűzszünetet kér.