Igazi nagyágyúkat küld Moszkvába Trump: ők lehetnek a béketárgyalás kulcsfigurái – nem véletlenül utazik el a magyar miniszterelnök?
Immár három és háromnegyed éve, egész pontosan 1371 napja zajlik az orosz–ukrán háború. A frontvonalakon az elmúlt hetekben minimális változások történtek, mindkét fél apró részsikerekről számolhat be, amikből az oroszoknak egy kicsivel több van. Az összecsapások ettől függetlenül véresek, a gyakran egymás kritikus infrastruktúráját célba vevő dróntámadások és rakétacsapások katonai és civil áldozatokat egyaránt szednek. Mivel jelentős változások szinte hónapok óta nem történtek a hadszíntéren, így egyre többen gondolják úgy, hogy a háborút katonailag egyik fél sem tudja megnyerni, legalábbis gyorsan biztosan nem. A világ már a békekötést várja, a tekintetek most a tárgyalóasztalokra szegeződnek.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump már a tavalyi elnökválasztás során azzal kampányolt, hogy lezárja a világban zajló háborúkat. Bár az izraeli háborút, úgy tűnik, sikerült rendeznie, az Ukrajnában zajló harcok esetében még nem érte el a várt áttörést. Az amerikai elnök augusztusban Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is fogadta, azonban a háborúban álló két ország vezetőjének találkozóját még nem sikerült tető alá hozni. A konfliktus korábbi szakaszában ugyan zajlottak kétoldalú tárgyalások a felek között, közvetítő fél segítségével, és a két elnök nélkül. Közös részvételüket azonban egyre több szereplő sürgetné.
Mindenkinek van egy béketerve, de konszenzus még nincs a háború lezárásáról
Egy ideig úgy tűnt, hogy ezt még ősszel sikerül tető alá hozni, a budapesti békecsúcs előkészítése meg is kezdődött, azonban egyelőre elnapolták, miután láthatóan nem közeledtek az álláspontok, és a találkozó Budapestre szervezését felvető Trump sem szeretett volna egy olyan békecsúcsot, amely nem hoz érdemi eredményt. Ettől függetlenül a békekötést szorgalmazó szereplők nem tétlenkedtek. Az Egyesült Államok múlt héten előterjesztett egy 28 pontból álló béketervet. Ez különösen a NATO -charta 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat, az Oroszország és Ukrajna közötti meg nem támadási megállapodást, Kijev NATO-csatlakozási szándékának elutasítását és az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését tartalmazza. Nem sokkal ezután az Európai Unió is nyilvánosságra hozta saját, 24 pontos javaslatát, amely nem tartalmazza Ukrajna NATO-ba való belépésének tilalmát, viszont Ukrajna EU-ba való belépésének engedélyezését javasolja, és azonnali tűzszünetet kér.
Nem meglepő módon Moszkva számára a washingtoni béketerv a szimpatikusabb. „Összességében a háború alakulása megfelel nekünk, mert a különleges hadművelet céljait fegyveres küzdelemben el tudjuk vele érni. De készek vagyunk béketárgyalásokra is, a problémák békés megoldására, azonban ehhez természetesen a javasolt terv minden részletének érdemi megvitatása szükséges. Erre készek vagyunk” – nyilatkozta ennek kapcsán Putyin. Az orosz elnök szerint alapjául szolgálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének Trump 28 pontos béketerve, de hozzátette, hogy ennek tartalmát Oroszországgal egyelőre még nem vitatták meg.
Kijev ezzel szemben (az Európai Unióhoz hasonlóan) túl szigorúnak ítélte meg az Egyesült Államok javaslatait. Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap Genfben találkozott ukrán tisztviselőkkel, ahol sikerült közelebb hozni egymáshoz az álláspontokat.
A tárgyalások folytatódnak
Hétfőn újabb egyeztetések kezdődtek a felek között az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. Abu-Dzabiban az Egyesült Államok hadügyminisztere, Dan Driscoll tárgyalt az oroszok és az ukránok képviselőivel is. Az egyeztetések után mindkét fél optimistán nyilatkozott.
Ukrajna beleegyezett az Oroszországgal szembeni háború befejezésébe, már csupán a kisebb részletek tisztázására van szükség – árulta el a CNN-nek egy magas rangú amerikai tisztviselő. Rustem Umerov ukrán nemzetbiztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében szintén arról számolt be, hogy a delegációk közös megegyezésre jutottak a Genfben megvitatott megállapodás alapvető feltételeiről.
Volodimir Zelenszkij kedden reggel az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy szerinte az orosz–ukrán háború rendezéséről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan megfelelő javaslatokat, helyes pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni. Az ukrán elnök ezzel azt sugallta, hogy szeretne tárgyalni Tumppal, aki januári hivatalbalépése óta hangoztatja, hogy elhozná a békét, és korábban még nem járt ilyen közel hozzá.
Ukrajna az orosz invázió kezdetén befagyasztott orosz vagyonon alapuló jóvátételi hitel elfogadását sürgeti az Európai Unió részéről, egyúttal elutasítja, hogy ez alkudozás tárgyát képezze a béketárgyalások során. A The Kyiv Independent részére küldött e-mailben Irina Mudra, az ukrán elnöki hivatal jogi ügyekért felelős vezetőhelyettese jelezte, az eszközök tartós befagyasztása vagy épp alkualapként használása csak a konfliktus elhúzódását segíti. A befagyasztott orosz eszközök azután kerültek említésre a 28 pontos amerikai béketervben, hogy az EU nem volt képes megállapodni az ezen források által fedezett 140 milliárd eurós jóvátételi hitelről Ukrajna számára.
Szerdán újabb fejlemény történt, Donald Trump bejelentette, hogy őt képviselve régi harcostársa, a diplomáciában zöldfülűnek semmiképpen sem nevezhető Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik, hogy az oroszokkal tárgyaljon – írta meg a BBC. Driscoll sem dőlhet hátra, a hadügyminisztert Ukrajnába küldte az amerikai elnök, ezzel mindkét országban lesz egy-egy kipróbált tárgyalója.
Steve Witkoff látogatását Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov is megerősítette.
Donald Trump az Aire Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy minden bizonnyal nem Witkoff lesz az egyetlen prominens név a Moszkvába utazó amerikai delegációban, ugyanis az elnök veje, Jared Kushner is részt vesz a Kremlben tartandó egyeztetéseken. Kushner a korábbi diplomáciai tárgyalások alkalmával is közreműködött, a Fehér Ház tanácsadójaként.
Továbbra sincs elvetve a budapesti békecsúcs
Még az amerikai küldöttség érkezése előtt magyar delegáció teszi tiszteletét az orosz fővárosban. Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvába utazik, hogy ott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon – számolt be róla kedden a VSquare. A hírek szerint a két politikus találkozója összefüggésben lehet a háború lezárását célzó törekvések legújabb fejleményeivel. Orbán Viktor legutóbb július ötödikén találkozott az orosz elnökkel, akkor is Moszkvában került sor a találkozóra. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem cáfolta a kormányfő moszkvai látogatásáról szóló értesüléseket, azonban konkrét tájékoztatást sem adott még az ügyről.